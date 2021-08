Birgit Skarstein forberedt på tøffe forhold

– Det er mye bølger og ganske tøffe forhold. Vi har gjort det vi kan for på forberede oss på det, sa Skarstein under et pressemøte i Tokyo onsdag.

Natt til fredag norsk tid ror hun forsøksheat i singlesculler. Hun innrømmer at episoden med Kristoffer Brun og Are Strandli, som havnet i vannet, sitter i bakhodet.

– Vi får ikke endret på forholdene. Det kan alltid skje uforutsette ting. Alt kan skje og løp skal ros. Det eneste jeg prøver å fokusere på, er å gjøre det jeg skal. Det gjelder å være skarp og offensiv.

Hun trakk fram erfaringene hele rolandslaget gjorde under OL tidligere i måneden som svært verdifull i oppkjøringen til sitt eget mesterskap.

– Jeg er utrolig heldig som har så mye førstehånds informasjon, sa Skarstein.

Birgit Skarstein er førsteseedet blant deltakerne i singlesculler, og sa til NTB i forrige uke at målet er medalje. Hun lister israelske Moran Samuel, franske Nathalie Benoit og brasilianske Claudia Santos som de største konkurrentene.

Skarstein har deltatt i ett OL tidligere. Det ble 4.-plass i Rio i 2016. Da hadde hun fire år tidligere – i London – satt seg mål om medalje i nettopp Tokyo.

