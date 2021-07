Hynne utslått i semifinalen på 800 meter: – Føltes ganske slitsomt

De to beste i hvert av de tre semifinaleheatene og to beste tider for øvrig får plass i tirsdagens finale. Hynne løp i første heat, men var utslått allerede da hun kom i mål.

– Det var et fysisk løp, og jeg var ikke tøff nok. Farten roet seg veldig ned underveis. Det ble litt trekkspill, og da ble jeg litt for tung i avslutningen. Det er en del av gamet, sa Hynne til norske medier etterpå.

Det var tøffe tak underveis, og hun sa at hun måtte bruke energi på å holde seg på beina.

– Med lavt tempo ble det veldig trangt, og det ble noen skrammer med litt dytt og spark. Det var flere situasjoner som ble ugunstige for meg. Jeg prøvde å løse det best mulig, men jeg fikk noen skikkelige spark i leggene, og noen kutt. Det kostet litt.

31-åringen tok seg videre fra kvalifiseringen med 2.00,76 og tredjeplass i sitt heat. Hennes årsbeste stammer fra Diamond League-stevnet i Stockholm 4. juli. Da løp hun på 1.59,82.

Kjedelig

Natoya Goule fra Jamaica vant heatet på 1.59,57 foran britiske Jemma Reekie på 1.59,77.

I fjor var Hynne nummer to på verdensstatistikken. Da satte hun norsk rekord med 1.58,10. Skien-jenta med bosted i Trondheim har hatt en ujevn sesong. Det kan skyldes at hun lenge var plaget av en ankelskade.

– Jeg føler at jeg er i bra form, og det var kjedelig ikke å ha mer å yte mot slutten. Jeg følte at jeg hadde muligheten, og da er det litt tungt at det endte slik. Jeg var tom for krefter da jeg kom til oppløpet, og jeg må lære av dette. Det har litt med selvtillit å gjøre, sa hun.

Tålmodighet

– Jeg er sikker på at jeg har mer å komme med. Jeg må være litt tålmodig, og dere må være tålmodige med meg.

Hun endte på 23.-plass av de 24 deltakerne i semifinalene. Reekie hadde dårligst tid av de åtte som gikk til finale. Den siste finaleplassen på tid gikk til Raevyn Rogers på 1.59,28.

Best tid i semifinalene hadde amerikanske Athing Mu på 1.58,07.

