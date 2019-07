Saken er oppdatert

Mange trodde målingen var feil da spydet landet på 85,71 meter under OL i Melbourne i 1956. Mandag gikk Egil Danielsen bort, 85 år gammel.

Det utrolige kastet, som var over to meter lenger enn den gamle verdensrekorden til polakken Janusz Sidlo, kom i fjerde omgang. Fram til da hadde OL-kastingen vært en nedtur for Danielsen. Han lå på en skuffende sjetteplass og kom med nød og neppe med til de tre avsluttende omgangene.

Men i fjerde omgang klaffet det meste etter to avbrutte tilløp. NRK-medarbeideren Halvdan Hegtun mente også at farten i tilløpet under rekordkastet var for dårlig, men da resultatet kom opp på tavla, var overraskelsen desto større.

Det var et kast for historiebøkene, og med ett hadde brannmannen fra Hamar sikret Norges første OL-gull i friidrett siden Helge Løvlands tikampgull i 1920.

Ekte hamarsing

Egil Danielsen begynte sin idrettskarriere med steinkasting i Ankerskogen i Hamar. Det var ikke snakk om å kaste steiner i hytt og vær, men heller å se hvor langt han kunne få steinen til å sveve gjennom lufta. Han utviklet sin egen teknikk og brukte hele kroppen i kastingen sin.

Etter hvert byttet han ut steinene med spydet, og det tok ikke lang tid før Danielsen markerte seg som en svært lovende kaster. Han var ikke mer enn 16 år gammel da han slo læremester Odd Mæhlum i et stevne på Bislett. Han ble også den første som klarte å få spydet over 70 meter i Norge. Den første norske rekorden han satte, lød på 70,77 meter, og før han satte bort spydet for godt hadde han notert elleve rekorder i norsk sammenheng.

Slik var starten på det som skulle ende opp som olympisk historie, formidlet på direkten til det norske folk via en kortbølgesender i India med Halvdan Hegtun som kommentator.

Ung

Egil Danielsen ble norsk mester første gangen i 1953. Da var han ikke mer enn 20 år gammel. Han forsvarte NM-seirene hvert år fram til og med 1957, og et halvt år før OL i australske Melbourne, som gikk i november, satte han norsk rekord med 79,06 meter.

Etter å ha satt den norske rekorden i juni byttet Danielsen til det såkalte «Held-spydet», og da ble det mer fart i saken. Allerede i juli kastet han 83,57 meter, bare ni centimeter kortere enn verdensrekorden. Det var klart at Egil Danielsen var i rute til OL, og at han kunne bli medaljekandidat.

Danielsen fortsatte å kaste langt også etter OL, og han ble norsk mester for siste gang i 1957. Han sikret også sølv i EM i Stockholm i 1958.

Hedersbevisninger

Han dro med seg det som var av hedersbevisninger i Norge etter bragden i Melbourne. Først fikk han Morgenbladets gullmedalje, og deretter vanket det Fearnleys olympiske ærespris og Sportsjournalistenes statuett.

Danielsen er utdannet fra teknisk aftenskole i 1953 og hadde Hamar Brannvesen som arbeidsplass i mer enn 30 år. Han deltok i 31 landskamper i friidrett, og i rekordåret 1956 vant han sin øvelse i samtlige av de landskampene han stilte opp i.

Det ble reist en statue av Egil Danielsen utenfor Hamar Olympiahall som senere ble flyttet til den nye friidrettsbanen på Børstad, slik at også kommende generasjoner skal bli minnet om byens store spydkaster og en av legendene i norsk idrett. (NTB)

Fakta om den avdøde spydkasteren Egil Danielsen

* Født: 9. november 1933

* Død: 29. juli 2019

* Fødested: Hamar

* Sivilstand: Gift med Kari Sæther

* Klubb: Hamar Idrettslag

* Idrett: Friidrett (spyd)

* Personlig rekord: 85,71 meter (var også verdensrekord fram til juni 1959).

* Idrettslige meritter: OL-gull: Melbourne (1956), EM-sølv: Stockholm (1958).

* Norske mesterskap: 5 (fra 1953 til 1957)

* Hedersbevisninger: Morgenbladets gullmedalje (1956), Fearnleys olympiske ærespris (1956), Sportsjournalistenes statuett (1956)

* Det er reist en statue av Egil Danielsen ved den nye friidrettsbanen på Børstad

* Danielsen døde natt til mandag 85 år gammel