Kalla gjør ikke som Johaug – utelukker comeback

Kalla sier at hun ikke har kjent på konkurransesuget etter at hun selv avsluttet karrieren i 2022.

– Jeg er fornøyd med å være supporter, sier hun til nyhetsbyrået TT.

Kalla sier at hun ikke ble veldig overrasket da Johaug slapp comebacknyheten tidligere i august.

– Nei, men jeg har forstått at det ikke var noen enkel beslutning for henne. Det kan ikke ha vært enkelt, for jeg vet jo at det kreves en del trening for å nå det nivået som jeg tror at hun vil ligge på, sier Kalla.

37 år gamle Kalla konkurrerte side om side ved Johaug gjennom hele karrieren.

– Det blir superspennende å følge satsingen hennes, og jeg ønsker henne all mulig lykke. Hun er en fantastisk skiløper og et fantastisk menneske.