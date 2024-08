Svenske stjerner gleder seg over Johaugs comeback: – Vil at de beste skal være med

I forkant av Toppidrettsveka fikk de svenske profilene som ventet spørsmål om Johaugs beslutning om å returnere til langrennssirkuset. Andersson forteller at nyheten kom som ventet.

– Det var på ingen måte noen stor nyhet. De har forsøkt å holde liv i mystikken, men selv har jeg tenkt at det ikke fantes noe alternativ, forteller 27-åringen fra Sollefteå til Aftonbladet.

På spørsmål om hun ønsket Johaug tilbake, kommer svaret kontant:

– Det er klart jeg ville det. Man ønsker selvsagt å konkurrere mot så mange gode som mulig. Det er det ingen tvil om at hun er, så det er bare å forvente at det blir satt høy fart i løpene framover. Jeg forsøker å tenke at det er positivt for min egen del.

Heller ikke Maja Dahlqvist ble særlig overrasket.

– Det føles ut som man bare har ventet på det. Jeg vil at de beste skal være med, og så blir det spennende å se hvilket nivå hun er på. Nivået på distanse har blitt høyere, og man trenger mer enn bare ett våpen, forteller Dahlqvist.

Sprintstjernen Jonna Sundling forteller til Aftonbladet at hun «hadde ventet på dagen» Johaug skulle annonsere comebacket.

Les også: Åpenhjertig Johaug: – Hadde ikke gjort comeback om det ikke var VM i Trondheim