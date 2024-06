Styremedlem med varsku – mener skiforbundet styrer mot «reell konkursfare»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en styreprotokoll fra 21. mai holder hun ikke igjen i sin vurdering, melder NRK. Der går Gjertsen ut mot håndteringen av krisen.

«Allerede da vi startet strategiarbeidet i januar, var skiforbundets økonomiske utsikter foruroligende. Siden da har situasjonen blitt betydelig forverret i den forstand at det som da ble ansett som «worst case», nå er å anse som mest sannsynlig utfall og med ytterligere nedside. Skiforbundet står overfor reell konkursfare innen kort tid», påpekte Gjertsen etter vedtak av NSFs langtidsstrategi for 2024 til 2028.

Hun mente strategien ikke «reflekterer den situasjonen skiforbundet faktisk står i».

I det samme styremøtet omtalte generalsekretær Arne Baumann økonomien som kritisk hvis det ikke blir iverksatt «tiltak for å sikre resultat og likviditet».

Han er likevel ikke enig i at NSF står i fare for å bukke under.

– Det er en krevende situasjon, som for mange andre idretter i Norge, men å kalle det konkursfare er feil begrepsbruk. Vi legger vekt på å ha god kontroll, og skistyret har vedtatt et revidert budsjett. Dette vil jeg redegjøre for i tingsalen på lørdag, sier Baumann til NRK.

Det er i helgen skiting i Bodø.

Norges Skiforbund hadde i fjor et isolert driftsunderskudd på 10,9 millioner kroner. I konsernet var driftsunderskuddet på 17,4 millioner på grunn av ski-VM i Trondheim i 2025.

Ved utgangen av 2023 var egenkapitalen nede i 52,4 millioner kroner. Den var på 167 millioner i 2007.

