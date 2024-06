Dyrhaug valgt inn i FIS-styret – avstemningen skapte frustrasjon

Valget ble gjort i forbindelse med FIS-kongressen i Reykjavik på Island. Det ble votert over 18 av 20 styreplasser. Dyrhaug var en av 23 kandidater.

Hun fikk 102 stemmer av dem som var berettiget til å delta i valget. Elleve kandidater fikk flere. Dyrhaug erstatter Erik Røste som norsk representant i det øverste organet i internasjonal skisport.

Onsdagens avstemning ble svært langdryg. FIS-ledelsen slet med å sørge for at alle hadde avgitt sine stemmer, og det gikk lang tid å produsere den endelige listen over avgitte stemmer.

President Johan Eliasch var tydelig misfornøyd med prosessen, og i påvente av resultatene kom det en tydelig anmodning fra salen om at det i etterkant må komme en forklaring på «hva som har skjedd de siste 20-30 minuttene».

– Det synes jeg er et utmerket forslag, for slikt som dette skal ikke skje, sa Eliasch.

Siterte Liverpool-legende

I forkant av avstemningen presenterte hun sitt eget kandidatur for kongressen. Der la hun vekt på egen bakgrunn fra fotballen og som Rosenborg-sjef.

– Jeg vil gjerne starte med tidligere Liverpool-manager Bill Shanklys berømte ord: «Noen tror fotball er et spørsmål om liv eller død. Jeg kan forsikre dem om at det er langt viktigere enn som så», sa Dyrhaug.

– Min brede erfaring fra fotballen har gitt meg verdifull innsikt i hvordan man skal håndtere utfordringer og finne konstruktive løsninger. Min løsning for å bevege seg framover i stormfullt farvann, er å gjøre det sammen som et lag, la hun til.

RBK-bakgrunn

Erik Røste ble en del av FIS-styret som norsk skipresident i 2018. Den gang tok han over etter Sverre Seeberg, som hadde vervet på vegne av Norges Skiforbund i 14 år.

Dyrhaug ble i 2022 valgt som ny NSF-president etter ti år med Røste i jobben. Hun kom da fra jobben som daglig leder i fotballklubben Rosenborg, der hun hadde jobbet siden 2013.

Til helgen håper Dyrhaug på å bli gjenvalgt som skipresident på tinget i Bodø.

Svenskbritiske Johan Eliasch har vært FIS-president siden 2021. Han var ikke på valg under årets kongress.

Eliasch kom fra jobben som administrerende direktør i skimerket Head da han overtok jobben som skisportens mektigste mann.

Trakk forslag

Onsdagens kongress i Reykjavik inneholdt ingen stor dramatikk. En rekke innkomne forslag ble blant annet behandlet og stemt over.

Norges Skiforbund sto sammen med en rekke andre europeiske forbund bak flere forslag om endring av FIS-statuttene vedrørende blant annet eksisterende kontrollmekanismer knyttet til presidentens arbeid samt hvordan presidenten velges.

Flere av disse forslagene, som var beskrevet i dokumentene som ble sendt ut i forkant av kongressen, ble trukket før onsdagens møte startet og dermed ikke stemt over.









(©NTB)