Første kvinnefemmil i Kollen

Det er som vanlig ikke alle enige i, men det er en konsekvens av vedtaket i det internasjonale skiforbundet (FIS) i mai i fjor om at kvinner og menn skal gå de samme distansene i verdenscupen.

Avtroppende leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, var en av dem som sto bak og gledet seg over at endringen ble gjort.

– Jeg forventet motstand, særlig fra Norge, sa Vegard Ulvang til Dagsavisen tidligere denne sesongen om endringen.

Nå er han ute av posisjonen og er glad forslaget ble vedtatt.

Femmil lørdag og søndag

Nå er vi der, og en drøy uke etter den avsluttende tremila i VM skal de samme løperne ut på 50km i Holmenkollen søndag. Dagen før arrangeres guttas femmil.

– Jeg hilser endringen velkommen og skulle gjerne gått selv, sier Therese Johaug til Kollen-arrangørens hjemmeside.

Men hun er gravid og har lagt opp. Johaug ble i fjor dermed den siste vinneren av 30km i hennes avskjedsrenn, Uten at hun da visste det at det var den siste tremila i det klassiske anlegget.

Prinsippet er blitt fulgt i hele vinter der kvinner og menn kun har gått 10 og 20km i verdenscupen. Femmila i Kollen er det eneste langløpet på terminlista. Mange er kritiske også til den endringen. Variasjonen er for liten.

Kan bli VM-distanse

I mesterskap (VM og OL) er det fortsatt det gamle programmet som gjelder. Men det kan bli endret til VM i Trondheim om to år.

Da forslaget ble lansert i fjor vår, viste det seg at det var massiv motstand mot forslaget fra de aktive.

Og motstanden var aller størst blant kvinnene.

Deltakerne i fjorårets verdenscup ble invitert inn i en undersøkelse. På spørsmål om menn og kvinner burde ha de samme distansene (uavhengig av lengde), svarte 73 prosent nei. Isolerer man de kvinnelige utøverne i undersøkelsen, var det hele 88 prosent som sa nei.

Kritikerne mener at det vil bli store utslag blant jentene og at konkurransen vil bli lite attraktiv å se på.

Tilhengerne mener at langdistanser er like naturlige for kvinner som for menn. I det 90km lange Vasaloppet går kvinner og menn samme distanse.

Sølvvinner fra VM i Planica på 30km, Anne Kjersti Kalvø, var kritisk til forslaget. Hun mente det vil skille for mye i feltet.

PS. Lørdagens 50km for menn starter klokka 10.30, søndagens 50km for kvinner starter 10.15. Begge distanser gås i fellesstart fristil.

Langrenn kvinner i Holmenkollen:

1952: 10km. Første langrenn for kvinner i Holmenkollen under OL i Oslo. Vinner Lydia Widemann, Finland.

1981: 20km. Distansen dobles og prøves ut året foran ski-VM i Oslo. Vinner: Berit Aunli, Norge.

1988: 30km. Utvides til tre mil i verdenscupen: Vinner: Marjo Matikainen, Finland.

2023: 50km. Vedtatt av FIS at alle distanser i verdenscupen skal være like lange for kvinner og menn.

Flest seire på 30km:

7: Marit Bjørgen: 2005, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018

5: Therese Johaug: 2011 (VM), 2013, 2016, 2019, 2022.