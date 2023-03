En femmilskonge verdig

Vi nordmenn liker det når de ekte sliterne endelig lykkes. 32 år gamle Pål Golberg gråt sine tårer da han tok sin første individuelle VM-medalje i begynnelsen av mesterskapet i sprint. Han avsluttet en omstridt femmil med gull ved å bruke sine best sprintegenskaper på oppløpet. Han har aldri lykkes på noen femmil tidligere og han har mistet en rekke mesterskap som det såkalte fjerdevalget. Han har hatt mange nedturer i karrieren før hans største opplevelse kom denne varme søndagen i Planica.

De fleste forventet at Johannes Høsflot Klæbo skulle ta sitt første VM-gull på distanse da hele løpsopplegget ble lagt opp for trønderen. Da ble det et paradoks at han ble slått av løperen som han vant lagsprinten sammen med. Det var Pål Golbergs versjon av Klæbo-klyvet som avgjorde denne femmila. Og rett bak disse to kom altså to svensker som skapte en helt ny glød i svensk langrenn. Det trengs. Denne sporten trenger ikke så mange flere helnorske seierspaller.

Denne femmila vil bli husket for Pål Golbergs imponerende spurt og for løperen som ikke fikk gå: Simen Hegstad Krüger. At han helt uforståelig ble satt ut av laget etter å ha tatt tre gull av tre mulig tidligere i mesterskapet, gjorde at dynamikken i løpet ble endret. Kanskje Krüger er for snill og lojal. Han ville ikke kritisere uttaket i går, men støtte dem som gikk. Det skal han ha all ære av.

Ski-VM 2023: Langrenn, 50 km for menn Simen Hegstad Krüger (bak) fikk ikke gå søndagens femmil. Men støttet laget og Pål Golberg (t.h.) (Heiko Junge/NTB)

Heller ikke Hans Christer Holund var på start, noe Finlands Ivo Niskanen beklaget. For da ville det blitt satt inn rykk mye tidligere i løpet. Det er et paradoks at ingen av topp seks-løperne fra fjorårets OL-femmil (som ble forkortet) var på starten i denne VM-finalen.

Vi skal ikke frata glansen av Pål Golbergs gull. Han kunne vunnet dette uansett. Toppidrett handler om små marginer, en av dem faktisk om å komme til start. Pål Golberg vet mye om å bli vraket til distanser han gjerne skulle gått.

Nå er det bare få dager til sesongens andre femmil, i Holmenkollen kommende lørdag. Der får både Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund anledning til å utfordre både gull- og sølvvinneren fra VM. Ingen av de to Lyn-løperne har vnnet Kollen-femmila, men har vært veldig nære. Heller ikke Pål Golberg eller Johannes Høsflot Klæbo har hatt suksess der.

Verdens beste mannlige langrennslag vant som ventet alle de seks distansene i VM. Kjedelig forutsigbart, men man kan ikke kritisere de norske for at de trener best og har størst ressurser. Vi spådde før VM at den største dramatikken på herresiden ville bli de norske laguttakene. Det stemte. Her ble medaljevinnere vraket annenhver dag.

Neste ski-VM arrangeres i Trondheim om to år. Johannes Høsflot Klæbo må vente til da med å få sitt første distansegull, Simen Hegstad Krüger må vente i to år til på å ta femmila i VM. Men kanskje den største bøygen igjen blir å kvalifisere seg. Gull var ikke godt nok. Men for Pål Gol(d) berg ble den hans største dag i karrieren. Helt fortjent!

---

FAKTA

Vinnerne av VM-femmila i langrenn siden 1966:

* 2023 (klassisk): Pål Golberg, Norge

* 2021 (klassisk): Emil Iversen, Norge

* 2019 (fri teknikk): Hans Christer Holund, Norge

* 2017 (fri teknikk): Alex Harvey, Canada

* 2015: (fri teknikk): Petter Northug, Norge

* 2013: (klassisk): Johan Olsson, Sverige

* 2011 (fri teknikk): Northug

* 2009 (fri teknikk): Northug

* 2007 (klassisk): Odd-Bjørn Hjelmeset, Norge

* 2005 (klassisk): Frode Estil, Norge

* 2003 (fri teknikk): Martin Koukal, Tsjekkia

* 2001 (fri teknikk): Johann Mühlegg, Spania

* 1999 (klassisk): Mika Myllylä, Finland

* 1997 (klassisk): Myllylä

* 1995: (fri teknikk): Silvio Fauner, Italia

* 1993: (fri teknikk): Torgny Mogren, Sverige

* 1991: Mogren

* 1989: Gunde Svan, Sverige

* 1987: Maurilio De Zolt, Italia

* 1985: Svan

* 1982: Thomas Wassberg, Sverige

* 1978: Sven-Åge Lundbäck, Sverige

* 1974: Gerhard Grimmer, Øst-Tyskland

* 1970: Kalevi Oikarainen, Finland

* 1966: Gjermund Eggen, Norge









