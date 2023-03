At Simen Hegstad Krüger, verdens beste distanseløper på ski akkurat nå, er utelatt fra søndagens femmil, mot sin vilje, er like uforståelig som at Petter Northug ble nektet VM-start i OL i Torino i 2006.

Den gang var begrunnelsen at Northug var for ung. Nå er begrunnelsen så vidt vi kan se fraværende, unntatt prinsippet om at alle skal med. Det er et godt prinsipp på de fleste samfunnsområder. Men ikke i en kynisk toppidrett. Dette er ski-VM, ikke en speiderleir.

Vrakingen var umulig å forklare etter at uttaket ble offentliggjort lørdag morgen, og enda verre søndag morgen da det viste seg at Hegstad Krüger heller ikke kommer inn som reserve etter at Sjur Røthe ble syk. Ikke et vondt ord om Martin Løwstrøm Nyenget, fjorårets sensasjonelle Kollen-vinner på samme distanse, men dette fremstår helt ulogisk. I vår bok ville Hegstad Krüger stått først på lista.

Hegstad Krüger har vunnet 15km fristil, 30km med skibytte og stafett. Tre gull av tre mulige. Lyn-løperens statistikk i mesterskap er knusende. På elleve starter har han ti medaljer. Fjorårets OL i Beijing fikk han delvis ødelagt av korona, men rakk den avsluttende femmila og kjempet seg inn til bronse på den forkortede femmila.

Simen Hegstad Krüger er ikke en brautende fyr utad, men en lojal lagspiller som er med på å gjøre de andre gode. At han er på verdens beste langrennslandslag skal han ikke lastes for. I et VM og OL må de beste få gå. Hadde Hegstad Krüger hett Petter Northug hadde han nok fått gå.

Vi vet at landslagstrener Eirik Myhr Nossum nærmest har søvnløse netter rundt uttak av norske langrennslag. Alle som går er medaljekandidater. Nossum er til og med Krügers tidligere klubbtrener i Lyn. Hegstad Krügers lagkamerat i klubben, Hans Christer Holund, er verdensmester på distansen og havnet heller ikke på reservelista etter gull og sølv så langt i VM. Situasjonen var så vrien at hele laguttaket måtte behandles i et allmøte med løperne fredag kveld.

To løpere sto likt om å bli den såkalte VM-kongen i dette mesterskapet. Både Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo står med tre gull hver, men Klæbo har aldri vunnet distanserenn i mesterskap. Nå får han en enda større sjanse fordi den største rivalen er utelatt.

Før VM skrev vi at et forutsigbart norsk ski-VM i herrelangrenn ville få sin største dramatikk rundt de norske laguttakene. Vi fikk dessverre rett, både rundt stafettlaget og femmilsuttaket. Men det siste kunne enkelt vært unngått.

Vi ønsker søndagens fem norske deltakere uansett god tur. Der til og med reserven kan vinne. Simen Hegstad Krüger kan konsentrere seg om kommende lørdags femmil i Holmenkollen. Hvis han blir tatt ut da, som han selv har uttalt …

PS. Søndages femmil starter klokka 12.00 og sendes på NRK1.

