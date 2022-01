Forfang og Tande kjemper mot klokka: – Ganske sikre på at vi får gutta til Beijing

Begge skal etter planen være med resten av hopplandslaget på et charterfly fra Gardermoen til Beijing mandag. I så fall må Forfang og Tande avgi fire negative PCR-tester, og den første av dem må være datert fem dager før innreise til Kina.

Det betyr at utfallet av onsdagens kveldstesting må slå ut slik hoppleiren håper på. Svaret får man ikke før inn mot helgen.

– Hvis testene ikke er negative, må vi bare fortsette å teste til vi kommer oss dit. Fra da må vi beregne fem døgn, og så må vi se når det er nærmeste mulighet til å fly, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NTB og fortsetter:

– Vi er ganske sikre på at vi får gutta ned til Beijing. Spørsmålet er bare når.

[ Slik er den kronglete OL-veien for koronapositive Weng og Kalvå ]

Tar mer tid

Han håper svarene på tirsdagens tester foreligger torsdag. Kommer de negative tilbake, vil det gjøre OL-oppkjøringen lettere. Da vil det være stor sjanse for at Forfang og Tande sitter på mandagens fly.

– Testene analyseres på en annen måte. Vi må få ut en såkalt CT-verdi, og det tar litt lengre tid, sier Stöckl.

CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lav CT-verdi.

– Den første negative testen med over 35 i CT-verdi må bli avlevert i kveld (onsdag), påpeker landslagstreneren.

[ Uviss reiseplan for Johaug og langrennsdamene: – Tar ingen sjanser ]

Lindvik tilbake

Forfang og Tande fikk påvist smitte i dagene etter en verdenscuphelg i polske Zakopane. Tirsdag ble det kjent at Marius Lindvik er ute av karantene etter å ha vært nærkontakt av Tande.

Til helgen stiller han trolig til verdenscuphopping i tyske Willingen.

OLs første hoppkonkurranse for menn skjer i normalbakken 6. februar. Kvalifiseringen går dagen før.

[ Kristoffersen om OL-deltakelse: – Som å slå kron eller mynt ]