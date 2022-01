Slik er den kronglete OL-veien for koronapositive Weng og Kalvå

Vinterlekene i Beijing innledes med fellesstart med skibytte for langrennskvinnene lørdag 5. februar. Den går etter alle solemerker uten det norske medaljehåpet Heidi Weng og Kalvå. Landslagsvenninnene ble onsdag bekreftet koronasmittet.

Det skaper stor usikkerhet rundt begges OL-deltakelse. Nå må det telles dager, tas tester og gjøres vurderinger ut fra koronareglene både i Italia og Kina. I tillegg er Olympiatoppens egne smittevernregler også i spill.

På onsdagens pressekonferanse bekreftet landslagslege Øystein Andersen at italienske myndigheter opererer med ti dagers isolasjon for koronasmittede. Han sa videre at det ikke er mulig å teste seg ut før på dag ti.

Det er neste torsdag, all den tid isolasjonen til Weng og Kalvå regnes fra mandag denne uken. Da har begge charterflyene til Olympiatoppen, der langrennsløperne etter planen skulle være med, for lengst satt kursen mot Beijing. Det siste av dem går kommende mandag.

Tett med øvelser

Utøvere som har vært koronasmittet i ukene før vinterlekene starter, må også forholde seg til strikte regler fra de kinesiske OL-arrangørene. I alt fire negative tester må avlegges før avreise.

Det skal være minst 24 timer mellom testene som avlegges.

Det kan også bli et betydelig hinder å komme seg over for Weng og Kalvå, dersom OL-deltakelsen skal reddes i tolvte time. Spørsmålet er om duoen kan begynne å avlegge de obligatoriske negative testene som kreves av kinesiske myndigheter mens de fortsatt er i isolasjon i Italia.

Tidshorisonten er uansett svært knapp. Etter den innledende fellesstarten med skibytte lørdag 5. februar kommer langrennsøvelsene som perler på en snor. Verken Weng eller Kalvå er aktuelle for fristilssprinten tirsdag 8. februar.

Torsdag 10. februar står 10 kilometer klassisk på programmet, og to dager senere er det stafett. Weng skal etter planen gå begge disse distansene.

Begrenset med fly

Det er svært begrensede reisemuligheter til Beijing. Det spiller også inn i redningsaksjonen av OL-plassene til Weng og Kalvå. Ifølge landslagslege Andersen må det gjøres grundige vurderinger av utøvernes helsemessige tilstand før en ny Kina-billett bookes.

– Jeg kommer ikke til å kaste noen ut i noe. Det skal være kontrollert. Vi må se an sykdomsforløpet her, sa han, og la til at det må være medisinsk forsvarlig å sende utøverne til start.

Skiforbundet signaliserte også tydelig onsdag at det ikke er aktuelt å plassere utøvere man ikke kan garantere er hundre prosent smittefrie på fly med andre OL-deltakere.

– Vi tar ingen sjanser på vegne av våre egne løpere, men vi har også full respekt for alle andre som skal være med på diverse fly. Det er en like viktig del av regnestykket. Vi skal ikke utsette andre utøvere fra verken Norge eller Sverige for smittefare, sa Andersen til NTB onsdag.

I sum er det svært mange faktorer som må på plass dersom ikke Weng og Kalvå skal bli hjemmesittere i OL.





