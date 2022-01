Langrennskvinnene utsetter hjemreise fra Italia: – Krysser fingrene og lever i håpet

Det melder TV 2. Fra før er det klart at herrelandslaget blir værende i Nord-Italia i noen ekstra dager som følge av den usikre situasjonen etter sprinttrener Arild Monsens positive koronatester.

En utsettelse for Therese Johaug og co. vil i praksis bety at de ikke kommer seg på Olympiatoppens første charterfly fra Gardermoen til Beijing torsdag. Neste oppsatte avgang er mandag.

– Jeg krysser fingrene og lever i håpet om at jeg kommer meg til Kina, sier Johaug til TV 2.

OL starter 4. februar. Første langrennsøvelse er kvinnenes skiathlon dagen etter.

[ Usikker smittesituasjon utsetter OL-reisen for langrennsherrene ]