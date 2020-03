NFF ønsker ikke å utsette kvinne-EM, ber om to sluttspill i 2021

Tidligere denne uken ble det vedtatt å flytte herrenes fotball-EM til 2021 på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Samtidig ble det antydet at kvinnenes EM-sluttspill, som etter planen skal spilles i 2021, også kan bli skjøvet på.

Det siste ber Norges Fotballforbund innstendig om at ikke skjer. Fotballpresident Terje Svendsen har sendt en offisiell henvendelse til Uefa-president Aleksander Ceferin om saken.

– Uefa har mange krevende avveininger å gjøre. Likevel mener jeg det er utrolig viktig at begge EM-sluttspillene går neste år. For NFF er det en selvfølge at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk hvilken signaleffekt det vil gi om vi får til begge deler. To EM-sluttspill i 2021 vil sende et kraftfullt signal til alle jenter som spiller fotball, sier Svendsen i en pressemelding.

Utviklingen må vektlegges

Uefa har satt ned en arbeidsgruppe for å se om det er mulig å få til et EM-sluttspill både for herrer og kvinner i 2021.

– Vi trenger mer enn noensinne å ha noe å se fram til, noe som samler oss. Jo før, jo bedre. EM-sluttspill både for menn og kvinner har nettopp denne kraften, sier Svendsen videre.

Uefa har besluttet at EM for herrer skal avvikles i perioden 11. juni til 11. juli neste år. Kvinne-EM skal i utgangspunktet arrangeres fra 7. juli til 1. august i England. Dermed ligger det an til kollisjon.

Fra norsk side håper man at Uefa finner en løsning som tillater at begge sluttspillene spilles neste sommer. Fotballpresident argumenterer også med kvinnefotballens vekst de siste årene.

– Denne utviklingen blir etter mitt syn klart best ivaretatt og styrket gjennom å la mesterskapet arrangeres som planlagt neste år. Det mener jeg også må være et moment som vektlegges sterkt av arbeidsgruppa, sier han.

Kapteinen vil ha EM-dobbel

Landslagskaptein Maren Mjelde er naturlig nok på forbundets linje i saken.

– Vi har full forståelse for at Uefa og fotballen er i vanskelig situasjon nå, i likhet med resten av samfunnet. Samtidig håper vi at det kommer en løsning der begge mesterskapene kan arrangeres neste år, sier hun – og legger til:

– Mesterskap er det største og viktigste vi jobber mot, og vi håper det er mulig å avvikle herrenes EM uten at det får for store konsekvenser for det planlagte mesterskapet vårt.