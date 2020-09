Marerittstart for Solskjær. Åpnet med hjemmetap

Solskjærs menn hadde fått utsatt serieåpningen en helg som følge av deltakelse i europaligaens sluttspill. Den endte på verst tenkelige vis.

Hjemmelaget virket svært så rustent mot et heltent Palace-mannskap, og Andros Townsend sendte gjestene i føringen allerede etter sju minutter. Zaha ville også være med på nedsenkingen av gamleklubben og satte inn 2-0 fra straffemerket på sikkert vis. Donny van de Beek sørget for spenning med sin redusering ti minutter før full tid, men Palace kvitterte nok en gang med Zaha og vant 3-1.

Dermed tok Roy Hodgsons menn sin andre strake seier i Premier League. I serieåpningen forrige helg slo de Southampton 1-0.

Sjokkstart

Spørsmålene har vært mange rundt Manchester United i opptakten til Premier League-starten. Keeperspørsmålet, Harry Maguire-arrestasjonen og overgangssagaen rundt Borussia Dortmunds Jadon Sancho har preget overskriftene denne sommeren. Sist helg tapte United også generalprøven mot Aston Villa.

Og også serieåpningen startet bekmørkt. De røde djevlene ble hardt straffet av Townsend som ga gjestene ledelsen allerede etter sju minutter. 29-åringen fikk en enkel oppgave med å bredside inn Jeff Schlupps presise innlegg på bakerste stolpe.

Solskjærs disipler våknet utover i omgangen. To skuddforsøk fra Paul Pogba og Scott McTominay fikk Palace-keeper Vicente Guaita opp på tå, men var aldri i nærheten av å snike seg inn.

Rett før pause meldte VAR seg til tjeneste da Pogba gikk i bakken i Palace-feltet etter å ha blitt tråkket på hælen, men det omdiskuterte videosystemet valgte å ikke tildele hjemmelaget straffespark.

Jordan Ayew var nære på å doble London-klubbens ledelse like etter, men en feberredning fra David de Gea hindret raketten i å suse i mål. Dermed var Palace stadig i ledelsen da dommer Martin Atkinson blåste for pause.

Omdiskutert straffespark

Andre omgang fortsatt i samme spor. United slet stort med å spille seg til farligheter mot et lavtliggende Palace-lag.

For det var gjestene som var nærmest scoring på mektige Old Trafford. Zaha satte ballen i nettet etter 67 minutter, men ble korrekt avblåst for offside.

Tre minutter senere inntraff kveldens mest omdiskuterte situasjon: Ayew vippet ballen opp i armen på United-stopper Victor Lindelöf. Etter en VAR-sjekk bestemte Martin Atkinson for å peke på straffemerket. Ayew ville ta den selv, men en sterk De Gea trodde han holdt lagkameratene sine inne i kampen da han reddet.

Likevel var ikke VAR fornøyd. Spanjolen var for tidlig ute fra streken, og dermed måtte straffen tas på nytt. Denne gangen var det Wilfried Zahas tur, og Palace-kapteinen, som aldri fikk det til i Manchester United, var sikker fra straffemerket.

Debut

Uniteds nyervervelse van de Beek sørget for spenning i sluttminuttene da han fant nettet etter 80 minutter, men det var ikke nok. For Zaha var ikke ferdig og satte inn 1-3 like etter.

Solskjærs menn spiller kamp igjen allerede tirsdag når de møter Luton i Ligacupen. Så tar laget turen til sørkysten for å måle krefter mot Brighton i Premier League neste helg.

Crystal Palace får besøk av Carlo Ancelottis Everton i neste serierunde.

KAMPFAKTA



Manchester U. – Crystal Palace 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 Andros Townsend (7), 0-2 Wilfried Zaha (str. 74), 1-2 Donny van de Beek (80), 1-3 Zaha (85).

Dommer: Martin Atkinson.

Gult kort: Timothy Fosu-Mensah, Harry Maguire, Manchester U., Joel Ward, Crystal Palace.

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Timothy Fosu-Mensah (Odion Ighalo fra 81.), Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw – Paul Pogba (Donny van de Beek fra 67.), Scott McTominay – Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Daniel James (Mason Greenwood fra 46.) – Anthony Martial.

Crystal Palace (4-4-2): Vicente Guaita – Joel Ward, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Sakho, Tyrick Mitchell – Andros Townsend, James McArthur, James McCarthy (Luka Milivojevic fra 88.), Jeff Schlupp (Eberechi Eze fra 75.) – Wilfried Zaha, Jordan Ayew (Michy Batshuayi fra 81.).

Premier League menn lørdag, 2. runde:

Everton – West Bromwich 5-2, Leeds – Fulham 4-3, Manchester U. – Crystal Palace 1-3.

Senere kampstart: Arsenal – West Ham (21.00).

Spilles søndag: Southampton – Tottenham, Newcastle – Brighton, Chelsea – Liverpool, Leicester – Burnley.