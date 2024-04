Karterud senket Storhamar og kysset logoen: – Min hyllest til Vålerenga

Vålerenga spilte onsdag sin første kamp i en NM-finale på ti år, og det markerte VIF-gutt Jørgen Karterud på sin helt spesielle måte. Først utlignet han til 1–1 med en glimrende soloprestasjon, før han ga Vålerenga ledelsen 2–1 og helt på tampen avgjorde han til 5–2 med sitt hat trick-mål.

– Det er helt magisk. Jeg hadde frysninger gjennom hele kampen i dag, da det var en helt fantastisk ramme her på Jordal. For meg som Vålerenga-gutt er det naturligvis litt ekstra spesielt, sa Karterud til TV2 etter kampslutt.

– VIF betyr så mye for mange

Karterud var nemlig den store forskjellen på lagene, da VIF gjorde det de ikke klarte på Hamar mandag. Den gangen var det Storhamar som vant de avgjørende duellene og utnyttet overtaket de hadde til å score målene som endte med seier. Det samme gjorde Karterud, som kysset logoen etter sitt tredje mål.

– Det blir en liten utladning der og mange følelser som skal ut. For meg betyr det her alt. Vi kunne solgt 30.000 billetter til denne kampen, og det viser hvor mye Vålerenga betyr for så mange. Også for meg, så det var min hyllest til Vålerenga, forteller Karterud.

Han blir også rost opp i skyene av trener Fredrik Andersson etter at VIF utlignet til 1–1 i kamper.

– I dag spiller Jørgen en fantastisk bra kamp, da han spiller med stor fart og god intensitet kampen igjennom. Det har han kanskje ikke gjort i hver kamp i serien denne sesongen, men når han spiller som i dag viser han hvilken utrolig god spiller han er. Det er ingen tvil om at Jørgen blir den store forskjellen på lagene med sine tre scoringer i dag, forteller Andersson til TV2.

Vålerenga-gutt Jørgen Karterud kysset logoen og tilegnet hat tricket sitt til VIF-fansen som støtter laget i tykt og tynt. (Lise Åserud/NTB)

Stolt trener Andersson

Det var imidlertid Storhamar som kom best i gang også i dagens kamp på Jordal, da Marcus Bryhnisveen sendte gjestene i ledelsen etter at VIF tapte en duell i egen sone. Kun 70 sekunder senere tok Karterud pucken i egne hender, skøytet seg gjennom det som var av Storhamar-spillere og utlignet til 1–1.

– Det var en veldig viktig scoring. Jeg ser at den spretter litt rundt på midten, og gambler på å ta den med meg på backhånd. Etter det var det bare å strekke ut de to meter lange beina og kjøre mot mål. At jeg hadde en sånn scoring i repertoaret på en onsdag kveld visste jeg ikke, sier Karterud og gliser.

1-1 stod seg til midtveis i midtperioden, da to mål på 40 sekunder fra Karterud og Dostie gjorde at Vålerenga brøt Storhamars momentum og satte opp en tomålssledelse som førte til seier.

– Jeg er fantastisk stolt over laget i dag, og hvor god prestasjon vi leverer. Jeg synes vi til tider spiller utrolig god hockey, og det som er kanskje mest gledelig er at vi utnytter mulighetene vi har da momentet i kampen svinger vår vei. Det klarte vi ikke på Hamar, så det var godt å se at vi fikk til i dag, sier Andersson.

VIF-trener Fredrik Andersson var fornøyd med at laget hans utnyttet seg av sjansene de fikk da NM-finale to svingte deres vei (Lise Åserud/NTB)

– Vålerenga vinner fullt fortjent

Alex Dostie ble også tomålsscorer da VIF fikk en pangstart på den tredje perioden, etter en tabbe bak hos Storhamar. Trener Petter Thoresen var ikke nådig med sine spillere etter kamp, og skjelte dem også ut underveis i midtperioden i en timeout etter VIFs to scoringer på 40 sekunder.

– Vi var ikke påskrudde nok i dag, mens Vålerenga var agressive og fine. Vi ser ut som vi tror vi er en million dollar, og at vi er langt bedre enn vi er. Vi har altfor få som er våkne og ydmyke nok til å gjøre arbeidsoppgavene våre i dag. Vålerenga vinner fullt fortjent, sier Storhamar-treneren.

Storhamar-trener Petter Thoresen skjelte ut sitt eget lag midtveis i den andre perioden, og mener at det var altfor få som gjorde jobben sin. (Lise Åserud/NTB)

Til tross for at Storhamar reduserte like etter Dosties 4-2-scoring, og gjestene har skudd i metallet og flere store sjanser, holdt Vålerenga stand. Med 45 sekunder igjen fikk Karterud æren av å fastsette sluttresultatet til 5-2 i åpent bur.

– Det er mye å rette på også i dag, og jeg synes vi gir dem litt for enkle sjanser. Men vi spiller med et fantastisk tempo og leverer en knallbra match tvers igjennom. Nå har vi vunnet en av fire kamper, så da er det bare å hoppe opp i isbadet og hvile oss før neste kamp på Hamar, avslutter Karterud.

Finalekamp tre går altså på Hamar førstkommende fredag. Også det klokken 19.00.

