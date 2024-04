Oslo-politiet skal slå ned volden – ti områder prioriteres

– Vi er bekymret for den økningen som vi har sett i ungdomskriminalitet det siste året. Og vi er spesielt bekymret for økningen innen bruk av vold og bæring av kniv, sa Oslos politimester Ida Melbo Øystese på en pressekonferanse i politihuset på Grønland tirsdag morgen.

Grønland er et av to områder i politiets sentrumsenhet som skal prioriteres i tiden fremover, i likhet med Tøyen.

Oslo politidistrikt skal iverksette en målrettet innsats i ti prioriterte områder for å bidra til økt trygghet og hindre kriminalitet.

– Disse områdene er valgt ut på bakgrunn av analyser av antall politioppdrag og straffesaker som handler om utrygghetsskapende kriminalitet, omfanget av ungdomskriminalitet, synlige kriminelle nettverk og områder der det er stor opplevd utrygghet blant innbyggerne og lav tillit til politiet, sier Øystese.

Mer politi – men ukjent prislapp

I politiets enhet vest er de prioriterte områdene Majorstuen, Sandvika og Asker sentrum, mens i øst er det Furuset, Mortensrud, Bjørnerud, Veitvet og Bjørndal.

– I disse områdene vil det bli satt inn ekstra tiltak, sier politimesteren.

Tiltakene som settes inn i de ulike områdene, kan variere, men politimesteren viser til at det overordnet handler om ekstra tilstedeværelse både med uniformert og sivile patruljer.

Politimesteren sier hun ikke kan si hvor de skal ta pengene fra og hva de kommer til å nedprioritere for å få til disse endringene.

– Jeg ønsker ikke å forsterke sårbarheten i andre deler av virksomheten ved å gjøre det offentlig kjent. Vi kommer heller ikke til å gå i detalj om budsjett og antall politifolk, sier hun.

Lover penger

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) lover at regjeringen vil stille med midler, men at det per nå er uklart hvor mye.

– Det kommer mer penger. Vi skal legge fram revidert nasjonalbudsjett om et par uker og må komme tilbake til hvor mye det er snakk om da, sier Mehl.

Hun sier regjeringen skal jobbe videre med enda flere tiltak for å få bukt med kriminaliteten.

– Men nå kommer det en pakke fra Oslo-politiet som er et direkte svar på de behovene som man har identifisert. Den er bygget på kunnskap, og jeg er stolt av og takknemlig for at politiet reagerer så aktivt og proaktivt etter en periode hvor jeg tror mange folk både her i Oslo og ellers i Norge har fulgt med på det som skjer og følt at dette ikke er helt greit, sier Mehl.

