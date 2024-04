Vålerengas forspilte finalemulighet: – Vi blir passive og våger ikke

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Da Thomas Olsen sendte pucken i mål til ledelse 3–2 sent i andre periode så det ut til å være Vålerengas dag. Stavanger trykket på, men Vålerenga scoret. Foran et rekordstort publikum lå forholdene til rette, men så raknet det i siste periode.

– Vi ønsket naturligvis å avgjøre dette her i kveld foran egne supportere, sier trener Fredrik Andersson.

En skuffet, men rakrygget trener møtte pressen etter oppgjøret foran 5332 tilskuere. Han tror anledningens alvor til slutt spilte en rolle i at Stavanger snudde kampen.

– Jeg syns vi er passive i store deler av kampen. Man må våge i kamper som denne. Vi ønsker å holde på ledelsen, men blir nok for redde for å gjøre feil. I stedet for å holde på den og bruke den blir det for oppjaget, sier treneren.

Les flere saker om VIF hockey her

Ny svak andreperiode

Alex Dostie var første periodes store spiller, det ga Vålerenga 2-1-ledelse inn til andre periode. I den femte semifinalen på mandag tok Stavanger fullstendig over, og det samme skjedde i dag.

– Det skjedde igjen. Vi har for store avstander i laget, forechecker en og en og havner på hælene, sier Andersson.

Thomas Olsens merkverdige 3-2-scoring ga Vålerenga ledelse også inn i tredje periode, men også denne gangen kom Stavanger tilbake.

– Vi blir for passive, sier en svært skuffet Martin Røymark.

– I stedet for å angripe og holde på pucken gir vi den bort med en gang og mister kontrollen, sier han.

Les også: Matchpucken glapp for VIF som ledet tre ganger – avgjøres i Stavanger (+)

Avgjørelsen faller i Stavanger

Men skudd kom Stavanger nesten ikke til. Faktisk ble det registrert bare to skudd i løpet av de første åtte minuttene, og så glapp det for Vålerenga nærmere mål.

– Siste periode er ok fram til de scorer på sin første mulighet. Vi ble for slitne til å gjøre det riktige med pucken. Det er to-tre pasninger og så har vi mistet den. Vi vil bare forsvare oss til slutt, men slik passivitet går ikke. Det er nok den mest skuffende av hjemmekampene i denne semifinaleserien, sier Andersson.

Vålerenga har ikke statistikken på sin side når det gjelder sluttspillkamper i Stavanger, der den siste og avgjørende kampen vil spilles på fredag.

– Vi beviste sist at det er mulig å vinne der. Vi har en plan for å vinne selv på bortebane. Vi kan ikke legge oss ned og dø. Vi må finne tilbake til sporet vi fant der borte på mandag, og fokusere på det vi gjorde riktig der. Vi skal gi alt i den siste kampen, sier Andersson.

Les også: Historisk VIF-seier i Stavanger ga matchball på Jordal: – Sjuk lagseier

Les også: Røymark fikset VIF-seier etter utrolig opphenting: – Fantastisk følelse (+)