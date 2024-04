Historisk VIF-seier i Stavanger gir matchball på Jordal: – Sjuk lagseier

Seieren på bortebane betyr at Oslo-klubben leder 3-2 i kamper i semifinaleserien. Dermed holder det med seier hjemme i Jordal Amfi for å sikre seg finalebilletten.

Seieren var Vålerengas første noen gang i sluttspillsammenheng i det som nå er hjemmehallen til Oilers. Ti strake tap var fasiten foran mandagens oppgjør.

– Det var utrolig deilig å vinne denne kampen. En helt sjuk lagseier. Vi hadde litt panikk i annen periode, men rir det i land i den tredje. Det var seieren vi kom hit for, sa Vålerengas Thomas Olsen til TV 2 etter kampslutt.

– Definitivt veldig surt. Jeg synes vi fortjente å score mer enn to mål her, sa en skuffet Oilers-trener Anders Gjøse til kanalen.

Røymark-dobbel

Vålerenga-kaptein Røymark scoret kampens to siste mål da Vålerenga slo Stavanger 4-3 etter forlengning i kamp nummer fire i Oslo lørdag. Mandag fortsatte han der han slapp da.

Kun fem minutter og 50 sekunder var spilt da veteranen sendte gjestene i ledelsen i Stavanger, og hjemmepublikummet hadde knapt svelget skuffelsen før Røymark satte inn sitt fjerde strake mål i semifinaleduellen.

2-0-scoringen kom etter seks minutter og 24 sekunder etter et stygg pasningsfeil av hjemmelagets Dan Kissel.

– Dette var veldig bra. Det var noe helt annet enn de andre matchene. Så gjelder det å holde det oppe. Vi kan ikke tillate og slippe oss ned, sa tomålsscoreren etter åpningsperioden.

Nevnte Kissel var mannen som reduserte for vertene midt i midtperioden. Det var fullt fortjent etter et voldsomt Oilers-press. Rogalendingene kunne da fort scoret både én og to ganger til. To stolpetreff ble det blant annet i annen periode.

I stedet for utligning var det Vålerenga som scoret først i tredje periode ved Alex Dostie. Thomas Olsen var våken og fant lagkameraten på blankt mål.

Red av stormen

Oilers svarte umiddelbart ved Mathias Trettenes og tente håpet, men nærmere kom ikke hjemmelaget utligning og forlengning. Det hjalp heller ikke å ta ut målvakt Henrik Holm i sluttminuttet.

Vålerenga red av det som ble en liten storm i sluttminuttene og kunne juble for å ha skaffet seg matchball i semifinalen.

Den kommer onsdag i Oslo.

Storhamar er allerede klare for sin femte strake NM-finale etter å ha slått Frisk Asker 4-1 i kamper i sin semifinale.

