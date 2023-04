Byrkjeland fra Stjernen til Vålerenga

Partene er enige om en toårskontrakt som gjelder fra 1. mai. Norsk-svenske Byrkjeland sto for seks mål og seks assist på sine 45 kamper i årets eliteserie for Stjernen. I sluttspillet ble det ingen målpoeng over fire kamper.

– Han er en sterk og fartsfylt spiller som står for mye fysikk i sin måte å spille på. Han går ofte rett på mål for å skape sine målsjanser, men han skaper også mye rom for medspillerne sine med sitt fysiske spill. Han kommer til bli et bra tilskudd med tanke på måten vi ønsker å spille, og vi er svært glade for å ha han med i laget, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson til klubbens nettsted.

– Jeg gleder meg til å spille for en klubb som har mulighet til å vinne noe, sier Benjamin Byrkjeland.

Tidligere i uken ble det klart at Vålerenga ikke forlenger med verken lagets beste poengplukker Tobias Lindström eller backen Villiam Strøm.

Vålerenga endte årets sesong med fjerdeplass i serien og tapt semifinaleoppgjør mot Storhamar.

