Sterke reaksjoner etter at VIF hockey vraket Lindström: – Blytungt

Tobias Lindström spilte sin første kamp for Vålerenga tilbake i 2013, og i løpet av de siste ti årene har han vært kaptein og hærfører for et Vålerenga-lag som vant seriemesterskapet i 2019. Så mange kamper og sesonger fikk han i Vålerenga at han i løpet av sitt opphold også skiftet statsborgerskap, for å spille på det norske landslaget.

Med 472 poeng og 229 mål på 419 seriekamper har han klatret høyt på klubbens adelskalender på alle parametre, og har fått med seg gullpucken for den beste norske spilleren i 2019, vært på all-star laget tre ganger og toppscorer i ligaen og Vålerenga ved flere anledninger.

Lindström var en del av laget som nylig røk ut av sluttspillet, etter å ha blitt slått ut av Storhamar i semifinalen.

Vrakes av klubben

Nå er det imidlertid slutt for 34-åringen, som ikke får sin kontrakt fornyet av klubben.

– Vålerengas fremste mål er å være en seriøs utfordrer til serie- og NM-gull hver eneste sesong. Som klubb skal vi bli ledende i Norge, og dette medfører dessverre at man noen ganger må ta følelsesmessig tøffe valg rundt utskiftninger av spillere. Tobias Lindstrøm har igjennom ti sesonger vært en lojal og stabilt god spiller for klubben, som har gitt oss mange minnerike øyeblikk. Etter en bred og grundig evaluering som hele den sportslige ledelsen har vært involvert i har vi dog valgt å ikke fornye hans utgående kontrakt, sier sportssjef Anders Myrvold til klubbens hjemmesider, og fortsetter:

– Det har vært et vanskelig valg for alle parter, og vi har bare gode ord å bruke om «Tobbe», både som spiller og som ledertype i spillergruppa. Vi er takknemlig for innsatsen han har lagt ned for Vålerenga, og ønsker han absolutt alt godt videre, sier Myrvold videre.

Fansen reagerer

Det tok ikke lang tid før nyheten ble kjent søndag kveld, før VIF-fansen tok til Twitter for å uttrykke sin misnøye. Mange drar paralleller til det de mener er urettferdig behandling av tidligere klubbhelter Steffen Søberg og Daniel Sørvik.

– Enda en spiller som blir pissa på av klubben etter en årrekke. Først Søberg, så Sørvik og nå Lindstrøm. Hva skal man si…..

– Noe som ikke lukter helt riktig rundt den avskjeden til Lindström.

Noen takker sin tidligere kaptein for innsatsen.

– Lindström takker av i Vålerenga. En spiller som har gitt Vålerenga mye i mange år. Lykke til videre Tobbe!

– Tobias Lindström, kaptein med stor K! Takk for alt du har bidratt med.

Lindströms kone kaster VIF under bussen

Lindström selv har kommentert avskjeden til hockeynettstedet nitten.no.

– Blytungt. Det føles helt for jævlig, så klart. Jeg har vært med på ekstremt mye her og hadde sett for meg at jeg skulle avslutte karrieren i Vålerenga. Det er ikke slik at man skal leve på gamle meritter, og det er ingen lojalitetsbonus jeg snakker om, men jeg føler jeg holder nivået for å spille i ligaen. Mennå ble det ikke sånn. Det føles utrolig surt. Helt surrealistisk, sier forwarden.

Også den nå tidligere VIF-spillerens kone har kommentert avskjeden på Instagram.

Der skriver hun blant annet at hun har vært alvorlig syk gjennom store deler av denne sesongen, og at det har påvirket «Tobbe».

– Vi har vært nabo med Vålerenga kirke i ti år, levd og pustet Vålerenga og vet hva klubben står for. Men stolthet, respekt og kjærlighet er dessverre det Vålerenga ishockey mangler akkurat nå. Uansett hva fremtiden bringer og hvor mye avstand vi tar til hvordan klubben drives, så kommer vi alltid til å ha klubben i våre hjerter, skriver hun på sin Instagram-profil.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å komme i kontakt med sportssjef Anders Myrvold tirsdag.

