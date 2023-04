Også Strøm ferdig i Vålerenga Hockey

Den storvokste trønderen fikk med seg 198 seriekamper for klubben og ett seriemesterskap.

– Først og fremst må jeg si at det er veldig trist ikke å få bli med videre. Jeg hadde et stort ønske om å få krone karrieren med et NM-gull med Vålerenga. Selv føler jeg at jeg har mer å gi, så jeg synes naturligvis at det er synd at klubben velger å gå en annen retning. Men vi er profesjonelle spillere, og jeg aksepterer avgjørelsen som er tatt, selv om jeg synes det er trist. Motivasjonen for å spille mer hockey er absolutt fortsatt til stede, sier Strøm til klubbens nettside.

Det ble også reaksjoner fra fansen på Jordal at også lagets beste poengplukker, Tobias Lindström (35), heller ikke er med i klubbens framtidsplaner. Svensken med norsk statsborgerskap og landskamper for Norge har vært ti år i klubben.

Vålerenga røk 2-4 i kamper i semifinalen mot Storhamar i NM-sluttspillet.

