Vålerenga i flytsonen kan ta langt steg mot semi: – Må holde fokus

Etter to sterke seire over Frisk Asker på Jordal og i Varner Arena, kan Vålerenga sikre seg en 3–0 ledelse i kamper tirsdag kveld. Og da skal mye gå galt for at en semifinaleplass skal ryke.

Men både trenere og spillere vet hvor fort ting kan snu i ishockey.

Mange fester på Jordal

– Det handler om å holde fokus. sier VIFs hovedtrener Fredrik Andersson, som opplever suksess i sin første sesong som VIF-trener.

Etter koronaperioden har publikum kommet tilbake til Jordal Amfi. For der har det vært mye underholdning i vinter. Og mer kommer.

Vålerenga tørster etter titler og det klare målet er å vinne sluttspillet. Men nå fokuserer man bare på neste kamp.

– Disse sluttspillkampene er en fysisk utfordring og nå handler det om å restituere så godt man kan mellom kampene, sier Andersson, som er glad for støtten laget opplever på Jordal.

Sterkt forsvarsspill

Søndagens kamp i Varner Arena ble en tøff affære der Vålerengas solide forsvarsspill igjen ble avgjørende.

Ved siden av scoringene til Jørgen Karterud (2) og Sebastian Johansen sto keeper Mitch Gillam fram som en matchvinner da skuddene haglet i den siste perioden.

– Ja, vi fikk kjørt oss på slutten der, men måten vi står imot på er sterk, sier assistenttrener Mats Trygg til vif.hockey.

Frisk Asker har langt fra gitt opp. De mener siste perioden søndag ga dem energi.

Frisk avsluttet best

– Nei, vi er ikke skremt av dette Vålerenga-laget, sier Frisk-trener Vidar Wold til klubbens hjemmeside. Det bygger han på måten laget avsluttet kampen på.

Laget vant skuddstatistikken 12–3 i den siste perioden og vil fortsette det kjøret på Jordal tirsdag.

– Det er små marginer som gjør at vi taper denne kampen, sier han.

PS. Kvartfinalene spilles best av sju kamper. Runde tre spilles tirsdag.

