Et solid Vålerenga vant den første kvartfinalen

Vålerenga var det klart beste laget gjennom hele den første kampen i kvartfinalen mot Frisk Asker. Seieren ble 5-2 til slutt, men den kunne vært større. Nicklas Dahlberg sto en god kamp i gjestenes mål og bidro sterkt til å holde Frisk Asker inne i kampen. Da Kalle Ekelund sendte Vålerenga opp i 3-1 i midtperiodens siste minutt var det et langt steg mot seier. Midtperioden viste generelt stor forskjell på lagene. I den siste tegnet både Jørgen Karterud og Mika Partanen seg på scoringslista. Seier hjemme i første kvartfinaleoppgjør er oppskriftsmessig, og viktig.

Pangstart

En bedre start på sluttspillet er vanskelig å få. Pontus Finstad, som har vært så god i hele år for Vålerenga, fortsetter med de gode prestasjonene. Martin Røymark dekket sikten til keeper og Finstad prikket pucken opp i krysset.

Drømmestarten varte i nøyaktig 25 sekunder. Frisk Asker utlignet nemlig på sitt første angrep, de også. Villiam Strøm slurvet på blålinja, Fredrik Bjørndal overtok pucken og var smart i møte med Mitch Gillam i VIF-buret.

Burde ledet til første pause

Det var Vålerenga som hadde inititativet i perioden som var fartsfylt med mange skuddforsøk. De kongeblå var gode i forecheckingen, noe som ga flere dobbelt- og trippelsjanser. Martin Røymark og Mathis Olimb fikk hver sin store sjanse, sistnevnte nærmest på åpent mål. Et lite sjansesløseri ble toppet i periodens siste minutt da Frisk-keeper Nicklas Dahlberg, på smått utrolig vis, holdt pucken ute av garnet. Kalle Ekelund fyrte av fra blålinja, Pontus Finstad lurte ved stolpen, men fomlet med pucken og satt den i stolpen på åpent mål. Frisk-keeperen var på avslutningen, men Finstad burde blitt tomålsscorer der.

I periodens aller siste sekund gikk Alexander Bonsaksen på en mildt sagt idiotisk utvisning for å holde kølla til Røymark. Den tidligere VIF-helten ga dermed hjemmelaget et overtallsspill inn i mellomperioden. Det endte ikke med noen scoring, men det ga et momentum i offensiv sone som satte standarden for hele perioden.

Pontus Finstad satte pucken i krysset. (Håvard Sollie)

Et spørsmål om tid

Frisk fikk et powerplay og sjansen til å endre kampbildet, men de skapte ingenting og tok lite vare på det. Da Vålerenga ble fulltallig fortsatte løpet mot Nicklas Dahlberg i offensiv sone. Veterankeeperen sto en meget god kamp og holdt gjestene inne i kampen. Vålerenga kunne ha drept denne kampen med litt mer vanlig uttelling.

For enhver keeper blir det vanskelig å redde når løperne kombinerer på tvers. Og det var nettopp det som var nøkkelen for å låse opp buret. Filip Lalande, Mark Auk og Sander Thoresen kom tre mot to og gjorde alt riktig. Lalande trakk til seg en back, Auk fintet skudd og serverte heller Thoresen som dermed fikk en enkel jobb med å sende laget opp i ny ledelse.

En svært fortjent ledelse som ble doblet i periodens siste minutt. Kalle Ekelund gjorde det på egenhånd og satte punktum for en imponerende VIF-periode. Skuddstatistikken endte hele 13-3.

Kalle Ekelund fyrer av ett av mange skudd i første periode (Håvard Sollie)

Karterud og Partanen punkterte

Etter comebacket sitt fra skade har Jørgen Karterud kommet inn i laget med en herlig energisprut. Vålerenga-gutten har spilt med selvtillit og sett heltent ut frem til sluttspillet. I kveld var han god både offensivt og defensivt. Offensivt ble det mye kriging inne i målgården til Frisk og det var fortjent at han fikk scoringen sin midt i sluttperioden. Med en lur avslutning fant han åpningen mellom beina på Nicklas Dahlberg.

Frisk Asker hadde mye dårlig overtallsspill i kveld, men da de fikk muligheten fire mot tre skulle de lykkes. Reduseringen med elleve minutter igjen på klokka økte spenningen i hallen. Skuldrene kunne senkes på ny da Mika Partanen dunket inn 5-2 fire minutter senere.

Vålerenga gjorde jobben og det er viktig å vinne den første kampen, særlig når den er på hjemmeis. Kampene kommer annenhver dag fremover. Første kamp i Varner arena er altså på søndag.

