Vålerenga holdt unna mot Frisk – tok stikk nummer to i Varner Arena

I et heseblesende oppgjør i Varner arena fikk Vålerenga godt betalt for å legge ned en enorm defensiv jobb i kveld. En første periode der de var overlegne ga ledelse til første pause. I midtperioden ble de testet hardt i undertall, men endte likevel opp med en tomålsledelse til siste periode.

På grunn av en Frisk Asker-redusering etter bare 15 sekunder ble det en meget lang siste periode. Mitch Gillam sto godt, laget holdt unna og de kongeblå kan banke inn en ny puck i tavla. To seire etter to kamper i sluttspillet, og neste oppgjør er i Jordal Amfi på tirsdag.

Rett i strupen

Frisk Asker kom bare til to skudd i hele den første perioden, bare det illustrerer kampbildet de første 20 minuttene. Vålerenga gjorde jobben i den offensive markeringen og da er laget gode. I torsdagens oppgjør på Jordal satt overtallsspillet godt, og det fortsatte i Varner arena. Selv om de ikke var i et faktisk overtall så det faktisk sånn ut i mange faser av den første perioden. Det kom en rekke skudd fra backene ved blålinja, det var trafikk foran mål og etter hvert kom også de store sjansene.

Det ble en rekke utvisninger etter flere basketak innledningsvis, flere minutter ble spilt fire mot fire, senere også i et overtall for Vålerenga. Mot slutten av det dette kom scoringen. Pucken lå løst inne i målgården, det oppsto fullt kaos i kampen om den og Jørgen Karterud, med god hjelp av Martin Røymark, fikk kriget pucken over linja. Målet måtte analyseres på video, men det ble konkludert med at målet sto. Særlig Røymark gjorde mye for å hindre Nicklas Dahlberg, Frisk Askers målvakt.

Lønn for strevet

Hampus Gustavsson utlignet med et presist langskudd tidlig i midtperioden, og plutselig var lagene like langt. Det var mange heltente spillere ute på isen i kveld, i likhet med torsdagens oppgjør, ikke overraskende var Didrik Svendsen en av dem. Kraftpluggen pådro seg matchstraff for en sen cross-check mot en Frisk-spiller, og dermed måtte Vålerenga spille fem minutter i undertall.

Vålerenga har vært det beste laget i undertall gjennom seriespillet denne sesongen og her viste de hvorfor. Det tok lang tid før vertene fikk satt spillet i offensiv sone og de kom aldri til noen veldig stor sjanse. De fem minuttene ble fordelt på to Vålerenga-rekker. De fikk tid til et bytte etter tre minutter og begge rekkene gjorde en knallhard defensiv jobb.

Da laget ble fulltallig ble de godt belønnet for strevet. Jørgen Karterud, som kom inn midt i undertallet, ble spilt fri i offensiv sone. Heldig og god sørget han for ny ledelse da han rundet Nicklas Dahlberg. Pucken gikk i stolpen og i skøyta til målvakten før den endte opp i mål.

Presset hardt

Og bare minuttet senere kunne de kongeblå juble på nytt. Sebastian Johansen kysset pucken opp i krysset fra skrå vinkel. Den tidligere NM-mesteren med Frisk Asker sørget dermed for tomålsledelse før tredje og siste periode.

Tomålsledelsen kunne gitt en komfortabel siste periode om Frisk ble holdt unna, men det motsatte skjedde. Mikkel Christiansen gikk på blindsiden av Tommi Taimi og reduserte, etter 15 sekunder spilt! Og med det ble den siste perioden meget lang for slitne Vålerenga-bein. Vertene fikk naturligvis blod på tann og i stor kontrast til den første perioden var det Frisk Asker som kjørte på i offensiv sone. Det ble ingen sjansebonanza, men trykket mot Mitch Gillam var likevel stort, og vedvarende.

Keeperen sto som en levende vegg og i likhet med resten av laget, spilte en solid bortekamp. Nå leder Vålerenga 2–0 i kamper og neste oppgjør er på tirsdag i Jordal Amfi.

Kampfakta:

NM sluttspill, kvartfinale kamp 2

Frisk Asker – Vålerenga 2-3 (0-1, 1-2, 1-0)

Varner Arena, Asker

Mål: 1. periode: 0-1 (8.07) Jørgen Karterud (Martin Røymark).

2. periode: 1-1 (22.04) Hampus Gustafsson (Alexander Bonsaksen, David Morley), 1-2 (32.52) Karterud (Rasmus Ahlholm, Mathis Olimb), 1-3 (34.09) Sebastian Johansen (Justin Hamonic).

3. periode: 2-3 (40.15) Mikkel Christiansen (Félix Girard).

Utvisninger: Frisk Asker 5 x 2 min., Vålerenga 8 x 2 min.

---