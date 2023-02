VIF-treneren ut mot kvartfinale-motstander Frisk: – Ikke sportslig rettferdig

MANGLERUDHALLEN (Dagsavisen): Etter den avsluttende kampen mot Manglerud Star, som ble en ren transportetappe med 5-2-seier, ble det til slutt tredjeplass for Vålerenga i årets grunnserie. Det var også det mest sannsynlige utfallet på forhånd, og det mest sannsynlige utfallet av kvartfinaletrekningen var også alltid å møte Frisk Asker.

– Vi visste at vi kom til å møte et godt lag uansett, og for oss ble da valget mellom å møte Stjernen eller Frisk Asker etter de andre hadde valgt. For oss ble det enklest å møte Frisk Asker, og vi har også 4-1 mot dem i innbyrdes oppgjør denne sesongen. Det spiller også inn, selv om mange av kampene har vært jevne og flere har gått til sudden death, sier VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen etter de valgte Frisk Asker.

Skuffet over Frisks valg

På Hamar kom Frisk Asker med et særdeles redusert mannskap, noe som gjorde at et tilnærmet rent juniorlag tapte 7-0 og dermed nesten ga Storhamar sølvet før kampen startet. Det synes ikke VIF-treneren noe om.

– Det er litt kjipt at de velger å gjøre det på den måten. Jeg synes ikke det er sportslig rettferdig overfor konkurransen Fjordkraftligaen, og jeg synes vi burde sett over reglene for å se om det burde være mulig å gjøre det på den måten i det hele tatt, eller om alle burde stilt med best mulig lag i alle kamper uansett, sier Andersson og fortsetter:

– At man velger å hvile en og annen spiller er ikke like uvanlig, for jeg vet jo også at Oilers ikke stilte med absolutt toppet lag når de reiste til Grüner i dag. Men det blir jo litt merkelig når det går ut over en tredje part, som i dette tilfellet ble oss. Vi hadde ingen store forhåpninger om å få hjelp av Frisk Asker uansett, men det er klart at vi selvsagt håpet på sølv, og det håpet forsvant fort da vi så hvilket lag de stilte med, forteller svensken.

– Jeg hadde ikke forventet å få noe hjelp fra Frisk uansett, så hva de velger å gjøre får de stå for selv. Om de mener det å hvile store deler av laget er rett for dem, for det være opp til dem å avgjøre, sier VIF-kaptein Martin Røymark om saken.

Andersson gleder seg til sluttspill

VIF-treneren sier at det for dem aldri var aktuelt å stille med redusert mannskap, selv om Vålerenga selv bare trengte ett poeng mot Manglerud Star for å sikre tredjeplassen.

– Vi er såpass godt trent at vi fint bør klare å komme oss igjen til den første kampen nå på fredag mot Frisk uansett. Samtidig er det heller ikke så lurt å ta sjansen på at spillerne mister kamprytmen med for lenge hvile heller. Nå får vi en dag ekstra hvile før vi møter Frisk Asker, så vi skal ta det litt med ro onsdag, før vi kjører på og er klar til fredagen.

Svensken gleder seg til sitt første sluttspill i Norge.

– Endelig er sluttspillet her, og det blir veldig kul å få oppleve mitt første sluttspill i Norge. Vi viste mot Storhamar sist at vi har sluttspillsformen inne, og vi har et godt og bredt lag som gjør at vi forhåpentligvis kan nå langt i sluttspillet. Lagstyrken vår tror jeg kan være nøkkelen for oss om vi skal vinne noe til slutt, sier Andersson.

---

Slik spilles sluttspillet i Fjordkraftligaen:

Stavanger Oilers – Lillehammer

Storhamar – Manglerud Star

Vålerenga – Frisk Asker

Sparta Sarpsborg – Stjernen

Kvartfinalene spilles annenhver dag fra fredag 3. mars. Deretter vil de spilles i inntil sju kamper, 5. mars, 7. mars, 9. mars,11. mars, 13. mars og sjuende og siste kamp spilles 15. mars.

I år, som tidligere år, vil det spilles semifinaler hver dag. Laget som har høyest rangering vil spille sin første kamp 18. mars og deretter inntil syv kamper 20. mars, 22. mars, 24. mars, 26. mars, 28. mars og eventuell siste og avgjørende semifinale spilles 30. mars.

Deretter vil den andre semifinaleserien spilles fra og med søndag 19. mars, og inntil syv kamper på følgende datoer: 21. mars, 23. mars, 25. mars, 27. mars, 29. mars og eventuell sjuende og siste semifinale 31. mars.

Årets finaleserie starter mandag 3. april og spilles deretter i inntil syv kamper 5. mars, 8. mars, 11. mars, 13. mars, 15. mars og en eventuell sjuende og siste finalekamp spilles mandag 17. april.

---