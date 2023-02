Grüner med sterkt hjemmepoeng mot Sparta

Etter en målløst første periode tok Grüner ledelsen mot slutten av midtperioden, da Jussi Tammela sendte Grünerhallen til himmels i et overtall. Dessverre for Grüner holdt ikke ledelsen helt til pausen, da Sparta utlignet med sju sekunder igjen av perioden gjennom Henrik Knold.

Calle Spaberg Olsen misbrukte et straffeslag for Grüner i starten av den tredje perioden og da Hans Kristian Jakobsen ga gjestene ledelsen med fire minutter igjen av kampen så det ut til at alle tre poengene skulle bli med på reisen tilbake til Sarpsborg. Men den gang ei, da Karl Henrik Olavsson utlignet for Grüner minuttet senere.

Det gjorde at kampen gikk til sudden death, der Jakobsen avgjorde med sitt andre mål for dagen bare 17 sekunder inn i forlengningen. Dermed gikk ekstrapoenget til Sparta, men Grüner kan likevel være godt fornøyd med gjennomføringen og hjemmepoenget mot ett av ligaens beste lag.

Storhamar knuste Oilers

Det ble en tøff dag på jobben for serieleder Stavanger da Storhamar vant 5-1. Oilers er nå bare fem poeng foran Storhamar på 2.-plass.

Sparta, Vålerenga og Stjernen på de tre neste plassene vant alle torsdag, og Stjernen hele 7-3 over Frisk.

Oilers var ved flere tilfeller nær ved å ta ledelsen etter å ha sendt pucken i metallet men kunne ikke finne veien i mål. Hjemmelaget sløste derimot ikke med mulighetene.

12.34 minutter inn i første periode tok hjemmelaget ledelsen med en kanonpuck signert Jacob Noer. I 2. periode økte Storhamar ledelsen til 3-0 med scoringer av Noen og Jakub Kindl.

Gjestene reduserte ved Thomas Berg-Paulsen i annen periode, men Jonas Løvlie økte ledelsen igjen før Noer fullførte sitt hattrick.

Vålerenga måtte ha forlengning for å slå Lillehammer 2-1 borte. Det sto 1-1 etter en sen utligning for hjemmelaget, men i sudden death tok det bare sju sekunder før Pontus Finstad ble matchvinner.

Ti mål i Fredrikstad

Det ble målrikt da Stjernen tok imot Frisk Asker. Publikum fikk se ti scoringer, hvorav sju for hjemmelaget.

Alex Dostie og Mikael Dokken ga hjemmelaget 2-0-ledelse etter første periode, men Frisk kom sterkt tilbake i midtperioden og utlignet ved. Hampus Gustafson og Fredrik Bjørndal.

I siste periode herjet hjemmelaget. Austin Cangelosi fant nettmaskene to ganger. Lagkameratene Stian Nystuen, John Picchinich og Stian Hansen kom også på scoringslisten. Frisk Askers Alexander Bonsaksen scoret også.

Manglerud Star vant 2-1 over Ringerike Panthers etter straffeslag og økte til seks poengs luke i kampen om den siste sluttspillplassen. Marcus Bryhnisveen satte inn det avgjørende straffeslaget.