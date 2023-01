Vålerenga red av Frisk-spurten og holder stand teten

Drøyt fem minutter før slutt ledet VIF komfortabelt med tre mål i Varner Arena, men så ble det for mange ulovlige dueller på en gang og da dommerne talte opp slåsskampene endte det pussig nok med to VIF-spillere til soning mens en satt der fra før. Frisk-keeper Henrik Fayen-Vestavik forlot buret og angrep Villam Strøm bakfra, men slapp merkelig nok straff.

Det ble spill fem mot tre, Frisk Asker fikk inn sin ene redusering, men et par matchvinnende redninger av Tobias Breivold gjorde at VIF tok alle tre poengene.

Kveldens frekkeste

Og de tre utviste spillerne, Villiam Strøm, Andreas Martinsen og Pontus Finstad (satt der for en tidligere forseelse) kunne puste lettet ut.

Darien Craighead har slitt mye med skade i januar, men her van han på plass og satte inn Vålerengas første scoring i Varner Arena.

I overtall fikk han pucken ute på venstre kant og feide den enkelt inn bak Frisk-keeper Henrik Fayen-Vestavik.

Vålerengas andre scoring var kveldens frekkeste. Nå var Vålerenga var i undertall, Sebastian Johansen gikk i støt, rappet pucken fra to forvirrede Frisk-spillere og rundet keeper elegant.

Personlige feil i Frisk-forsvaret, men veldig smart og elegant utnyttet av Johansen.

Dermed en komfortabel tomålsledelse etter første periode der skuddstatistikken endte hele 4–11. Slik kunne det jo ikke fortsette for hjemmelaget.

Ingen VIF-skudd på mål

Det gjorde det heller ikke, og laget var langt mer aggressive i midtperioden. Men effektiviteten manglet pluss en solid VIF-keeper i Tobias Breivold. Likevel var det Vålerega som hadde den største sjansen da pucken smalt i tverrliggeren, en situasjon som måtte VAR-sjekkes for om pucken hadde vært inne. Det ble avslag.

– En altfor svak periode av oss, sa VIFs målscorer Sebastian Johansen til TV2 Play.

Det hadde han god grunn til. Det er neppe ofte Vålerenga går av isen etter en periode uten et eneste skudd på mål. 11–0 til Frisk!

Men det er dette man har pauser til, for å omstille og heve seg.

Vålerengas Darien Craighead har sendt VIF i teten. (Lise Åserud/NTB)

Hektisk avslutning

Nytt overtall oppsto da Frisks Fredrik Bjørndal fikk to minutter for høy kølle. Da satt overtallsspillet for VIF igjen, pucken gikk raskt og kontant for Tobias Lindström hamret inn kveldens tredje scoring. Den var temmelig lik scoringen i første overtall.

Dommerne måtte ta en titt på TV-skjermene for å godta scoringen, men påstått hindring av keeper var ikke tilfelle.

Så kom de omtalte siste fem minuttene som utgjorde den store dramatikken i denne kampen.

Men det er kanskje typisk årets VIF-årgang at de holdt hodene kalde og dro inn denne seieren også, den fjerde strake over rivalene fra Asker.

– Beholdningen er at vi drar med oss tre poeng. Vi starter fint, men hva som skjer i midtperioden kan jeg ikke svare på, sier VIF-trener Fredrik Andersson.

En ny solid kamp av Vålerenga som isolert sett har hatt en knallsterk januar måned.

Den kan fullføres i hjemmemøtet med Stjernen søndag.

---

FAKTA

Eliteserien menn torsdag:

Frisk Asker – Vålerenga 1–3 (0-2, 0-0, 1-1)

Varner Arena: 2587 tilskuere.

1. periode: 0–1 (3.19) Darien Craighead (Tommi Taimi, Mika Partanen), 0–2 (17.48) Sebastian Johansen.

3. periode: 0–3 (46.39) Tobias Lindström (Stefan Espeland, Taimi), 1–3 (54.53) Thomas Valkvæ Olsen (Hampus Gustafsson, Anton Holm).

Utvisninger: Frisk Asker 7 x 2 min., Vålerenga 10 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Stavanger – Ringerike 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

Lillehammer – Sparta 1-4 (0-1, 1-1, 0-2),

Stjernen – Storhamar 2-3 e.str. (2-2, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1),

Grüner – Manglerud Star 5-2 (3-0, 2-0, 0-2)