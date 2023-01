Vålerenga-stjernen: – Kunne også ha blitt solgt for hundre millioner

VALLHALL (Dagsavisen): Vålerenga avslo nylig et Sahraoui-bud på rundt 15 millioner kroner fra belgiske OH Leuven, og det europeiske overgangsvinduet stenger om mindre enn en uke. Det begynner å haste litt, skal kantspilleren komme seg ut nå. VIF opplyser i skrivende stund at det ikke er noe nytt rundt 21-åringen og en eventuell overgang.

– Magefølelsen sier mye rart nå. Det er mye interesse, det har kommet bud og det kommer sikkert flere. Så vi får se. Jeg må se hva som er best for meg og utvikling. Jeg lar agenten min og VIF ta seg av dette, sier Sahraoui til Dagsavisen.

Mange vil ha svar

Han sier at han kun tenker på det som skal gjøres på treningsfeltet.

– Én ting er det du gjør på trening, men når du går av feltet – hvor enkelt er det da å stenge alt ute?

– Det er ikke så enkelt, egentlig. Jeg får jo telefoner hele tiden. Jeg vil ikke si at det preger meg, men det er mye, det er det. Men jeg prøver å gjøre andre ting for å få det ut av hodet, svarer Sahraoui.

Han får blant annet mange henvendelser fra fansen.

– Alle vil vite hva som skjer. Det skjønner jeg. Men jeg vet det jo ikke selv ennå, så det er litt vanskelig å svare. Men om noen dager, da vet alle, sier han smilende.

Instrukser til Fellah

Sahraoui har utgående kontrakt med Vålerenga i 2023.

– Hvor mye enklere vil kontraktssituasjonen eventuelt gjøre det å dra ut?

– Selvfølgelig, det er enklere å dra ut hvis man har kortere kontrakt. Da går jo verdien på spilleren ned. Men samtidig, det er ikke bare, bare å få spille når man ikke har lang kontrakt. Det er normalt overalt. Jeg er jo en kar som elsker å spille, uansett hva. Så vi får se. Men jeg har uansett bra dialog med VIF. Så jeg tror ikke den biten blir et problem, sier Sahraoui, som tidligere ikke har utelukket å forlenge kontrakten på Valle dersom han blir værende.

– Hvilke instrukser har du gitt agent Mohammed Fellah?

– Bare at han skal legge ting på bordet, så får jeg ta et valg. Det er mye spennende på bordet nå. Jeg må bare tenke hva som er best for meg, så kommer selvfølgelig budene inn når jeg tar et valg.

Vålerenga skal ha betalt

– VIF er også en part her. Klubben ønsker naturlig nok cash på bordet. Hvor mye kompliserer det eventuelle forhandlinger?

– Hadde det vært opp til meg, skulle VIF fått hundre millioner, som de andre gutta også har blitt solgt for, svarer Sahraoui, og viser til Moldes salg av David Datro Fofana til Chelsea og Rosenborgs salg av Casper Tengstedt til Benfica.

– Men det er vanskelig i min situasjon, når jeg har så lite igjen av kontrakten. Så klubbene som vil hente meg får prøve å sette en verdi.

– Hvor mye er du verdt?

– Vi snakket om det i går, jeg, Jacob Dicko og Odin Thiago Holm, og jeg mener selvfølgelig at vi også kunne blitt solgt for de hundre millionene. Det mener jeg, med de kvalitetene vi har som spillere. Men folk har forskjellige syn på ting. Så hva er jeg verdt akkurat nå, med såpass kort tid igjen av kontrakten? Det er kanskje litt rundt der hvor budet ble avslått, sier Sahraoui.

Overgangsrushet

– Er man «mer verdt» hvis man spiller for Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt?

– Jeg vil ikke si det. VIF er jo en hovedstadsklubb. Men jeg føler at tabellen har veldig mye å si, og om du spiller turneringer i Europa eller ikke. For de guttene som har blitt solgt for over 100 millioner nå, har gjort nettopp det. Det er kanskje den biten vi mangler, da, som vi skulle ønske at vi hadde. Da hadde det blitt bedre betingelser. Så vi må få VIF tilbake til toppen, så det blir bedre for alle parter, sier 21-åringen.

– Blir det godt når vinduet stenger, så slipper du alt maset?

– Både ja og nei. For da mister jeg litt av «rushet». Jeg tror alle liker det rushet litt. Det blir spennende å se hva som skjer, sier Osame Sahraoui.

