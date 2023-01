Lyns damer må flytte igjen

KRINGSJÅ (Dagsavisen): For andre år på rad må spørsmålet stilles: Hvor skal Lyns damelag i Toppserien spille sine hjemmekamper?

Nå er svaret klart, i hvert fall for vårsesongen: Grorud!

- Ja, slik blir det dessverre. All honnør til at vi får låne Grorud, men det er jo på feil side av byen for vår del, sier daglig leder av Lyn Damer, Carl Gustav Borander, til Dagsavisen.

Fikk nei til Bislett

Førstevalget var Kringsjå. Men den banen er ikke godkjent for kamper, kan delvis brukes til treninger, dessuten er området rundt Kringsjå et anleggsområde som gjør at trafikk inn ikke er mulig.

Andrevalget var Bislett (der Lyns herrelag) skal spilles, men der er kalenderen full. Der prioriteres friidretten.

- Hvis vi kunne spilt onsdag klokka 20 kunne vi fått det til, men det er jo ikke aktuelt.

Det som også har komplisert Bislett-kabalen er at terminlista for Toppserien ennå ikke er klar selv om seriestart er under to måneder unna.

- Når blir Kringsjå reparert?

- Det vet vi ikke. Vi har etterspurt en fremdriftsplan fra kommunen (bymiljøetaten), men det har vi ikke fått. I verste fall må vi spille hele sesongen på Grorud, men vi håper at høstsesongen lar seg gjennomføre her hvis banen kan repareres i løpet av sommeren og den lange VM-pausen.

- Dette blir en stor ekstrakostnad for dere?

- Ja, vi har jo ikke budsjettert med så mye leieutgifter. Baneleien på Grorud kommer fort opp i 300.000 kroner, dessuten får vi andre utgifter og manglende inntekter. I fjor dekket kommunen noe av våre leiekostnader, vi håper det samme skjer i år ettersom situasjonen er akkurat den samme, sier Borander.

Dagsavisen har kontakten Bymiljøetaten, men har foreløpig ikke fått svar.

Til Manglerud

I dag trener Lyns damelag på den delen av Kringsjåbanen som kan benyttes pluss at de har en økt på full bane i Manglerudhallen.

Lyn har totalt tre baner, de to ubrukelige som ligger på hver sin side av klubbhuset, mens den tredje litt lenger ned i dalen ikke har undervarme og dermed ikke vinterdrift.

- Svaret fra etaten er som regel at de må prioritere breddeanleggene i Oslo, men vår hovedbane brukes mest av bredden til trening, sier Borander, som håper at supporterne kan bygge en identitet også på Grorud.

- Det er et veldig fint anlegg som passer oss, men alle skjønner jo at det er ganske langt fra vår geografiske identitet, sier Lyn-lederen.

Tross baneproblemene gjorde Lyn sin beste sesong sportslig sett i fjor. Nå er utfordringen at spillerne holder fokus og ikke lar seg påvirke av de vriene baneforholdene.

PS. Norges Fotballforbund håper å offentliggjøre kampoppsetett for Toppserien fredag.

