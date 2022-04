Endelig seier for Norges ishockeylandslag

Det norske laget viste en litt bedre utgave av seg selv. Det ble gjort færre feil, og man var mye bedre med i det offensive spillet. Norge tapte 0-2 for Danmark dagen før, men da var det mange nye navn på det norske laget.

Lørdag var brødrene Ken André og Mathis Olimb tilbake og dannet rekke med Mats Rosseli Olsen. De ferske NM-vinnerne Ludvig Hoff, Daniel Bøen Rokseth, Andreas Klavestad og målvakten Henrik Holm ved siden av Storhamars Eirik Salsten var også klare for spill.

Holm fikk sjansen i målet, og viste at han kan bli en ny mann å ha som sisteskanse.

Han klarte derimot ikke å stå imot da danskene trykket på et i overtall etter snaue kvarteret spilt. I den tredje perioden hadde Holm derimot flere gode involveringer i et tidlig norsk undertall. Han reddet også en gang da en danske kom alene mot ham.

– Jeg synes det ble en strukturert og god kamp av oss. Deilig med en seier, sa NM-helten Henrik Holm til TV 2.

Champagne i maska

Han kom nærmest rett fra Stavangers feiring av NM-gullet til landslagssamlingen i Asker.

– Jeg må innrømme at det luktet litt champagne i maska, men det er greit, sa han.

Landslagssjef Petter Thoresen mente at Norge mistet for mange pucker på vei inn i offensiv sone i fredagens kamp. Det førte til mange danske overgangsbrudd.

– Det var gøy at vi var solide defensive, og at Holm reddet oss i noen perioder, men det er det keepere skal gjøre. Vi var også litt mer gifte framover. Det var et disiplinært lag som fulgte kampplanen. Det er positivt at vi er såpass solide defensivt, sa Thoresen til TV 2.

I midtperioden viste Norges førsterekke litt av potensialet sitt. Ken André Olimb fikk pucken alene foran mål og hadde god tid til å overliste den danske målvakten. Han ble godt assistert av broder Mathis og Rosseli Olsen.

Vikingstads første

Frisk Askers Viktor Granholm satte 2-1 i et overtallsspill. Det skjedde etter en god norsk periode i kampen.

Markus Vikingstad gjorde 3-1-målet med 36 sekunder igjen. 22-åringen er sønn av landslagsprofilen Tore Vikingstad og gjorde sitt første landslagsmål.

Landslagssjefen fikk noen gode svar etter lørdagens kamp. Først og fremst at Henrik Holm har beholdt formen han viste under NM-sluttspillet, og at rekka med Olimb-brødrene og Rosseli Olsen blir en offensiv bærebjelke.

Norge møter Slovakia (5/5) og Frankrike (6/5) i Bratislava i sine to siste oppkjøringskamper før VM i Finland innledes 13. mai i Tammerfors mot vertsnasjonen.

---

Landskamp ishockey menn i Asker lørdag:

Norge – Danmark 3-1 (1-0, 2-0, 1-0)

1869 tilskuere

Mål :

1. periode: 0-1 (14.51) Joachim Blichfeld (Matthias Asperup). Skudd: 6-13.

2. periode: 1-1 (24.09) Ken André Olimb (Mats Rosseli Olsen, Mathis Olimb), 2-1 (26.28) Viktor Granholm (Hans Kristian Jakobsson, Michael Haga). Skudd: 10-11.

3. periode: 3-1 (59.24) Markus Vikingstad (Olsen, Tobias Fladeby). Skudd: 10-5. Totalt: 26-29.

Dommere: Mads Frandsen, Danmark og Roy Stian Hansen, Norge.

Utvisninger: Norge 6 x 2 min., Danmark 6 x 2 min.

---