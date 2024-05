– Rød ungdom må ta et oppgjør

Mandag møttes Rød ungdoms leder Amrit Kaur og AUF-leder Astrid Hoem til debatt i programmet Politisk kvarter på NRK.

Bakgrunnen var at Kaur posta en video på TikTok der hun kalte Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen for terrorister.

Dette skapte store reaksjoner hos flere, men spesielt hos AUF, ungdomspartiet til Arbeiderpartiet.

– Jeg var sint og frustrert da jeg la ut videoen. Jeg ble så sur at jeg valgte feil ord. Det var veldig dumt av meg og jeg burde ikke ha sagt det. Videoen er sletta, sa Kaur til NRK i helgen.

Men like etter kom det et annet utspill som fikk AUF-leder Astrid Hoem til å reagere, denne gangen fra Rød ungdoms generalsekretær Syver Kleve Kolstad:

– Å bruke 22. juli som motargument mot folk som kritiserer Støre, er for meg helt forkastelig. Det er ingen tvil om at Støre støtter terrorisme, sa Kleve Kolstad, i en TikTok-video.

Kleve Kolstad sa til NRK at han er enig i at det er å gå for langt å kalle Jonas Gahr Støre en terrorist, likevel må AUF tåle kritikk mot egen partileder.

– Jonas Gahr Støre støtter opp om terror ved at han lar norske penger investeres i Israel. Dermed støtter han også opp om Israels terror mot palestinerne, sier generalsekretæren i Rød ungdom til NRK.

AUF-leder Astrid Hoem sa da til NRK:

– Vi er veldig skuffet over runde nummer to som kom fra generalsekretæren og i svarene hennes (Kaur red.anm.) i går. Og så må jeg samtidig si at jeg godtar og setter pris på at de trekker tilbake ordene de brukte, og at de også har sletta videoene.

AUF-leder Astrid Hoem forteller at flere medlemmer i partiet har reagert strekt på Kaur sin TikTok video. (Jan-Erik Østlie)

Innrømmer dårlig beklagelse

Men likevel var ikke Hoem tilfreds med beklagelsen og sa at hun skulle ønske den var enda tydeligere, og at man viste større forståelse for hva de reagerer på.

Og det fikk hun under Politisk kvarter på NRK, der la Kaur seg helt flat, og innrømmet at hun fikk beskjed fra moderpartiet Rødt om å komme med en beklagelse.

– Da kom jeg med en dårlig beklagelse. Jeg har selv skjønt at jeg må beklage på ordentlig etterpå. Jeg vil beklage først og fremst det at jeg brukte ordet terrorist da jeg omtalte Støre, Stoltenberg og Tangen. Det var altså ikke bare dumt og hensynsløst sagt, men det var feil, sier hun nå.

Kaur mener nå at det hun sa ikke var riktig.

– Særlig når det har vært viktig for meg å påpeke at man er forsiktig med hvordan man bruker ordet terrorist når man for eksempel omtaler palestinerne og Hamas, så blir det en dobbeltstandard fra min side. Det var dårlig håndtert av oss, sa hun.

Hoem var glad for beklagelsen og sa at det var på sin plass. Hun sa videre at det til nå har vært høyresiden som har fremmet slike utspill.

– Derfor er det viktig å si ifra slik at både den ytre høyresiden og nå venstresiden må ta et oppgjør når de ser slike konspirasjonsteorier og slik ordbruk, sier hun og påpekte at det er viktig at Rød ungdom tar et oppgjør med dette fordi det i kommentarfelt dukker opp flere som skriver at det var helt på sin plass å kalle Støre for en terrorist.

Hoem sier videre at oppgjøret må tas, men det betyr ikke at man ikke skal diskutere eller ikke skal kunne kritisere Palestina-saken og regjeringen.

Kaur på sin side fortalte at hun brukte den samme retorikken som ytre høyresiden bruker for å skape en reaksjon istedenfor å snakke sant, og det innrømmet hun var feil.

Amrit Kaur fra TikTok-videoen der hun beskyldte Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg gg Nicolai Tangen for å være terrorister. (Skjermdump/Tiktok)

Må bygge opp tillit

Selv om ordbruken var feil sier Kaur at Norge fortsatt står ansvarlig for å ha bidratt til folkemord på det palestinske folket. Hun mener fortsatt at mye av kritikken var berettiget. Problemet var jo ifølge henne hvordan man snakker om det og hvordan man bidrar til et farlig debattklima.

Etter uttalelsene til Kaur meldte flere medlemmer i Rødt Ungdom at de trekker seg fra ungdomspartiet etter lederens terrorist-utspill, Det meldte NTB.

En av de var Alberte Bekkhus som er tidligere leder av Rød Ungdom.

– I dag meldte jeg meg med tungt hjerte ut av organisasjonen jeg vokste opp i, skrev Brekkhus på Facebook lørdag.

Kaur sier nå at hun må nå bygge opp tilliten igjen.

