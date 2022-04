Danskene straffet ishockeygutta på tampen

Det ble en sur avslutning på fredagens oppgjør sett med norske øyne. Først snek Joachim Blichfelds skudd seg forbi Jonas Arntzen i det norske buret. Målvakten fikk sikten svekket av å ha mange spillere foran seg.

Scoringen kom på et tidspunkt danskene med hell opprettholdt et solid trykk.

Slurv gjorde at Norge fikk lagstraff for å ha seks spillere på isen med få minutter igjen. Man så ut til å unngå baklengs i undertallet, men Mathias Bau rakk å doble den danske ledelsen to sekunder før Norge var fulltallig igjen.

Norge hang godt med i åpningsperioden. Da vant vertene skuddstatistikken 12-5, men kampbildet endret seg markant etter hvilen.

– Vi var veldige gode i første periode, men Danmark tok over i den andre. Vi er litt slurvete, men Arntzen holdt oss inne i matchen. Vi gir dem for bra muligheter, sa Andreas Martinsen til TV 2 foran tredje og siste periode.

Lagene møtes på nytt i Frisk Askers storstue lørdag.

Norge starter VM mot vertsnasjon Finland 13. mai. Før det skal Petter Thoresens lag ha testkamper mot Slovakia og Frankrike i Bratislava.

