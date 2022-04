Thoresen: – Målet er å fortsette som A-nasjon

– Selvfølgelig er jeg sulten på at vi minst er en A-nasjon og at jeg får et bra avslutnings-VM. Det har jeg veldig lyst til, sier Petter Thoresen til NTB.

Etter VM i Finland er det svenske Tobias Johansson som tar over ansvaret.

Fredag og lørdag tar Norge imot Danmark til to oppkjøringskamper i Askers nye storstue.

Danskene snøt nordmennene for OL-tur i august i fjor og har også møtt de samme lagene, Sverige og Finland i sine oppkjøringskamper.

– De stiller med et godt lag, og vi har slitt med dem. Det blir tøffe kamper, og vi gleder oss til å få brynt oss, sier landslagssjefen.

– Det blir godt med et VM under normale forhold. Vi fikk jo spilt et VM i fjor hvor forutsetningene var veldig annerledes. Vi gikk glipp av en del samlinger i vinter, men nå er vi på gang med fine treningskamper og bra oppkjøring inn mot VM.

Forfall

Norge har fått forfall fra et par rutinerte spillere som Aleksander Bonsaksen og Erlend Lesund.

– Skader er slikt som skjer. Det er leit å miste Lesund som har vært god i SHL, men det er hverdagen til en trener å få skader inn på laget.

Petter Thorsens sønn Patrick, ga torsdag beskjed om at han ikke vil satse på landslaget lenger. Kroppen trenger ro og hvile.

– Jeg er like overrasket jeg som alle andre at han ikke vil mer. Det er ikke noe jeg snakker med ham om hele tiden. Jeg visste det for noen dager siden. Det handler jo om at kroppen ikke vil mer. Det er det som det skorter på, kroppen orker ikke verken fysisk eller mentalt, sier Thoresen.

– Godt at han kan ta en pause nå så kanskje han tar en avgjørelse som jeg som ønsker han skal ta foran neste sesong, sa Thoresen.

Storhamar neste

Petter Thoresen tar over som Storhamar-trener foran neste sesong, og han håper å få med sønnen i Hamar-lagets satsing.

Foran de siste VM-oppkjøringskampene har Thoresen fått inn Mats Rosseli Olsen, og fire-fem spillere fra finalelagene i NM har kommet inn i laget. Det er målvakten Henrik Holm, to backer og Ludvig Hoff fra Stavanger, Eirik Salsten og Martin Rønnild fra Storhamar.

To av spillerne som er usikre er veteranene Jonas Holøs og Andreas Martinsen. Begge sliter med småskader som gjør dem usikre til VM. Holås har en nyoperert hånd og skranter med et kne, mens Martinsen sliter med kneet.

Etter kampene mot Danmark i helgen blir det to kamper i Bratislava. Der skal Norge møte Slovakia (5. mai) og Frankrike (6. mai).

Laget drar til VM rundt 10. mai. Første VM-kamp går 13. mai.





(©NTB)