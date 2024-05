To glutenfrie boller koster 90 kroner

Det er 50 år siden Cøliakiforeningen ble til, og det skal markeres mandag 6. mai med stor stand, informasjon og glutenfrie sveler utenfor Stortinget.

– Foreningen har betydd veldig mye for utviklingen av det tilbudet som finnes i dag, og kunnskapen om cøliaki, sier Tone Amundsen Nyvold, redaktør for foreningens eget magasin Glutenfri.

Tone Amundsen Nyvold, redaktør i magasinet Glutenfri (Privat)

– Den eneste medisinen mot cøliaki per i dag er et glutenfritt kosthold, sier hun.

Men, det koster å spise glutenfritt. En kilo hvetemel koster per i dag 18 kroner, mens en kilo glutenfritt mel koster 144 kroner. En pakke med to kanelboller koster rundt 90 kroner.

Siden 2018 har prisene på glutenfri mat økt dobbelt så mye som prisene på vanlig mat — Tone Amundsen Nyvold

– Siden 2018 har prisene på glutenfri mat økt dobbelt så mye som prisene på vanlig mat, mens grunnstønaden ble redusert i 2019 og 2020 med hele 70 prosent for voksne over 30 år. Derfor mener vi at den bør økes, sier Tone Amundsen Nyvold.

Mørketall

Cøliaki er ikke en matallergi, men en livslang autoimmun sykdom som gjør deg overfølsom for gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt. Har du cøliaki og får i deg gluten blir tynntarmen skadet, og evnen til å absorbere næringsstoffer i maten blir svekket. Tidligere trodde man at det kun var barn som fikk sykdommen fordi de ble så hardt og tydelig rammet.

– Ja, de som fikk diagnosen cøliaki for 50 år siden var ofte utsultede barn med tynne armer og bein og utspilt mage, og mange døde av underernæring. Slik er det ikke lenger. Ubehandlet cøliaki kan gi symptomer som infertilitet, osteoporose, fatigue, mageplager som diaré eller forstoppelse, jernmangel og hjernetåke. Hos barn ser man i tillegg dårlig høydevekst og skader på tannemaljen på permanente tenner.

– Nytt nå er at fatigue viser seg å være et hyppig symptom blant dem som har diagnosen cøliaki, sier Tone Amundsen Nyvold.

Ifølge Cøliakiforeningen har rundt 1-2 prosent av den norske befolkningen cøliaki, men det er fortsatt store mørketall. Befolkningsundersøkelser som HUNT4 og Tromsøundersøkelsen viser at tre av fire er udiagnostiserte, det dreier seg om cirka 75 000 personer som lever uten diagnose.

Ny forskning

Tone Amundsen Nyvold sier norsk forskning er i verdensklasse når det gjelder cøliaki.

De som jobber med immunterapi for cøliaki. Bak f.v: Hanna Andreassen, Stine Rosenqvist Lund, Knut Lundin. Foran: Jeanette Steen (Privat)

– Vi har blant annet en fersk studie på sammenhengen mellom fatigue og cøliaki som er blitt gjort i Stavanger, og det forskes også iherdig på en cøliakipille og immunterapi mot sykdommen, sier Tone Amundsen Nyvold.

– Du må være genetisk disponert for å få sykdommen, men hvorfor det kun bryter ut hos noen og ikke hos andre, det er fortsatt et mysterium, tilføyer hun.

