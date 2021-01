Saken er oppdatert

Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) tok avgjørelsen mandag. Forbundet har vært under sterkt press fra flere aktører om å flytte mesterskapet bort fra Hviterussland.

I helgen uttalte VMs hovedsponsor, bilprodusenten Skoda, at den ikke vil støtte mesterskapet med penger dersom hviterusserne ble stående som medarrangører.

Det er urolighetene og den politiske situasjonen i Hviterussland som gjør at landet ikke får arrangere VM likevel. Latvia er også medarrangør av mesterskapet.

– Dette er en skikkelig god nyhet. Vi har vært en pådriver for en endring siden november. De siste dagene har både politiske ledere og flere sponsorer vært på banen, og summen av alt dette bidro nok til at avgjørelsen ble slik, sier Norges ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

Les også: Håndball-VM 2021 for menn: Her er fullt program

Voksent

Siden presidentvalget i august i fjor har det vært voldsomme demonstrasjoner i Hviterussland, og regimet til landets autoritære leder Aleksandr Lukasjenko er sterkt kritisert i Europa.

Pettersen mener mandagens vedtak viser at «ishockeyfamilien til sjuende og sist er opptatt av demokratiske spilleregler».

– Dette er en voksen avgjørelse, og den sender et signal til andre internasjonale særidretter om at også de bør ta tilsvarende hensyn når de vurderer hvem som skal arrangere mesterskap.

Upassende

IIHF-president René Fasel sier det er «svært beklagelig» at han og resten av styret til slutt måtte droppe Hviterussland som arrangør.

– Vi har prøvd å bruke VM som en mulighet til forsoning og roe ned de sosiopolitiske problemene i Hviterussland, og på den måten finne en positiv vei framover.

Sveitseren kommer samtidig med en erkjennelse at det ikke ville vært «passende å ha et VM i Minsk».

– Det ville ikke vært hensiktsmessig når det er større problemer å håndtere, og vi må prioritere sikkerheten til lagene, tilskuerne og kamplederne.

Usikkert

Det ikke klart om Latvia nå tar på seg hele mesterskapet, eller om et annet land blir medarrangør. IIHF opplyser at de vil ta hensyn til koronasituasjonen før styret tar en avgjørelse.

Det norske ishockeylandslaget skal etter planen spille sine gruppekamper i Riga. I Norges gruppe er også Latvia, Canada, Finland, Italia, Kasakhstan, Tyskland og USA.

– Det foreligger flere alternativer for puljen i Minsk. For oss var det viktigste at mesterskapet trekkes ut av Hviterussland, og at det ble gjort tidlig nok til å få på plass en ny medarrangør, sier Tage Pettersen.

VM spilles fra 21. mai til 6. juni.