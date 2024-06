Danmark løftet seg: - Dette engelske laget er ingen EM-favoritt

England skaffet seg momentum i torsdagens kamp i Frankfurt, men sovnet da de hadde kommet i ledelsen.

Men manager Gareth Southgate ser at laget sitt topper avdelingen og kommer seg videre uten å ha vist fram noe toppnivå.

– Det mangler mye på at dette engelske laget er noen EM-favoritt, sier TV2s ekspert og landslagets assistent, Brede Hangeland.

For Danmark var kampen en opptur etter den søvnige forestillingen mot Slovenia, som også endte 1–1.

Helt åpent

Det betyr at England topper gruppe C med fire poeng foran den siste kampen mot Slovenia kommende tirsdag.

I likhet med Slovenia har Danmark spilt to 1-1-kamper hittil i mesterskapet, og det er helt åpent hvilke lag som tar seg videre til cupspillet fra denne gruppen.

Danmark avslutter gruppespillet mot Serbia, som fikk det ene poenget de trengte for fortsatt være med i kampen.

For tre år siden møttes nettopp Danmark og England i semifinalen i fotball-EM. Da avgjorde Harry Kane med 2-1-scoringen i ekstraomgangene.

Torsdag ble Kane sentral igjen.

Group C Denmark v England Harry Kane fikk endelig sin første EM-scoring da han sendte England i ledelsen mot Danmark. (JAVIER SORIANO/AFP)

Fikk mye kritikk

Englands kaptein fikk mye kjeft etter den første kampen mot Serbia. Da hadde Bayern München-spissen to ballberøringer før pause. Etter 17 minutter i Frankfurt fikk han i hvert fall til en berøring med smell i. Da kunne han enkelt bredside ballen inn med venstrefoten til 1–0 etter oppofrende innsats av kjappe Kyle Walker i blindsonen i forkant.

Men opptakten til scoringen var en gavepakke fra det danske forsvaret. Victor Kristiansen hadde kontroll på ballen, men så ikke at Kyle Walker kom bak ham og rappet ballen.

– Vi vet at det kommer til å bli støy og en del skuffelse hjemme, men vi vet at vi kan bli bedre. I øyeblikket sliter vi både med og uten ball. Presset vårt har ikke fungert som det skal i noen av kampene, og vi er dårligere med ball enn vi pleier, sa en ærlig Kane til BBC etter kampen.

Torsdagens scoring var nummer 13 for Kane i mesterskap. Kun Wayne Rooney og Michael Owen har scoret i fire mesterskap på rad for England før Kane. Scoringen var Kanes 47. på 50 kamper for klubb- og landslag denne sesongen. Mot Danmark scoret han på kampens første sjanse.

Etter scoringen sluknet engelskmennene. Det store spørsmålet er hvorfor.

17 minutter senere sa det pang fra Danmark, og vi var like langt. Morten Hjulmand dro til med et langskudd i verdensklasse, og ballen føk i mål via stolpen fra 28 meters hold. Danmark var det beste laget etter at England gikk opp i ledelsen, og det var ikke ufortjent at de utlignet.

Langskudd i stolpen

Danmark oppdaget selvsagt at de var minst like gode som det engelske laget, selv om England virket mer tent i starten etter pause.

Phil Foden og Trent Alexander-Arnold har fått mye kjeft etter kampen mot Serbia, men mot Danmark var i hvert fall Foden friskere enn sist. Foden hadde en fin dragning og mulighet etter 12 minutter, men skuddet fra den ellers følsomme venstrefoten gikk over. I 2. omgang dro Manchester City-juvelen til med et langskudd som gikk rett i stolpen.

Både Foden og Alexander-Arnold ble for øvrig tidlig byttet ut også i denne kampen.

Engelske eksperter slaktet sine egne til pause mot Danmark. Kritikken stilner nok heller ikke etter det som skjedde etter pause.

Men gruppe C topper de, og det er ikke helt uten betydning.

Danmark viste mye mer energi i denne kampen og får en ren finale mot Serbia om å ta andreplassen i pulja.

---

FAKTA

EM menn i Tyskland torsdag, gruppe C:

Danmark – England 1–1 (1–1)

Spilt i Frankfurt

Mål: 0–1 Harry Kane (18), 1–1 Morten Hjulmand (34).

Dommer: Artur Dias, Portugal.

Gult kort: Jannik Vestergaard (27), Joakim Mæhle (73), Christian Nørgaard (87), Danmark, Conor Gallagher (62), England.

Danmark (3-4-1-2): Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen – Joakim Mæhle, Morten Hjulmand (Christian Nørgaard fra 82.), Pierre-Emile Højbjerg, Victor Kristiansen (Alexander Bah fra 57.) – Christian Eriksen (Andreas Skov Olsen fra 82.) – Rasmus Højlund (Yussuf Poulsen fra 67.), Jonas Wind (Mikkel Damsgaard fra 57.).

England (4-2-3-1): Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier – Trent Alexander-Arnold (Conor Gallagher fra 54.), Declan Rice – Bukayo Saka (Eberechi Eze fra 70.), Jude Bellingham, Phil Foden (Jarrod Bowen fra 69.) – Harry Kane (Ollie Watkins fra 69.).

---