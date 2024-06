Serbia scoret i siste sekund av overtiden – helt åpent i gruppe C i EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

1-1-scoringen kom på corner, og headingen fra Jovic sikret det ene livsviktige poenget for Serbia. Det kan være nok til å sende dem videre om de slår Danmark i den siste kampen i gruppespillet kommende tirsdag.

Det så ut til å være avgjort etter at Slovenia tok ledelsen i det 69. minutt. Et strålende angrep endte med en tversoverpasning til høyreback Zan Karnicnik motsatt på bakre stolpe, og der alle snakket om duellen mellom klassespisser før kampstart, var det altså en forsvarsspiller som skulle til for å sprekke nullen. Den 29 år gamle Celje-spilleren gjorde sitt andre landslagsmål i karrieren.

Samme Karnicnik var i duellen med Jovic i siste overtidsminutt, men greide ikke å hindre utligningen.

Etter to 1-1-kamper blir det vanskelig for Slovenia. De må trolig slå England om noen dager for å avansere.

Slovenia er blant Norges rivaler i høstens nasjonsliga og har vist tenner så langt i EM.

Kvalitet

Det er mye kvalitet både hos Slovenia og Serbia, ikke minst offensivt. Likevel var det lenge ikke godt nok til å få ballen over streken i München. Det virket nesten som om begge lag var mer opptatt av ikke å tape, framfor å forsøke å vinne. Det er sjelden en oppskrift til underholdende og spennende fotball. Slik var det i hvert fall i de første 45 minuttene.

Begge lag hadde sine muligheter før pause, og den største muligheten kom etter 37 minutters spill. Da knallet Slovenias Timi Max Elsnik ballen i stolpen, og det neste forsøket fra Benjamin Sesko gikk utenfor.

Aleksandar Mitrovic var også nær for Serbia et par ganger, men det ble bare nesten for Serbias mestscorende spiss gjennom tidene. Samme mann hadde også to gode sjanser etter pause, der den ene avslutningen gikk i tverrliggeren og ned.

Mer fart

Etter pause ble det bedre for begge lag, men først etter at det nær hadde gått galt for Slovenia. Jaka Bijol var svært nær å gjøre selvmål fire minutter inn i 2. omgang.

Serbia åpnet 2. omgang på langt bedre vis enn den første. De viste seg fram med mer energi og mer bevegelse og viste at også de hadde lyst på et mål. Men de fikk ikke til noe særlig foran mål før i det aller siste angrepet i kampen.

Norske Espen Eskås var kampens fjerdedommer.

---

FAKTA

EM menn i Tyskland torsdag, gruppe C:

Slovenia – Serbia 1-1 (0-0)

Spilt i München

Mål: 1-0 Zan Karnicnik (69), 1-1 Luka Jovic (90+5).

Dommer: István Kovács, Romania.

Gult kort: Zan Vipotnik, Slovenia, Filip Mladenovic, Sasa Lukic, Luka Jovic, Mijat Gacinovic, Serbia.

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza – Petar Stojanovic (Benjamin Verbic fra 75.), Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik (David Brekalo fra 90.), Jan Mlakar (Jon Gorenc Stankovic fra 63.) – Andraz Sporar, Benjamin Sesko (Zan Vipotnik fra 75.).

Serbia (3-4-2-1): Predrag Rajkovic – Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic – Andrija Zivkovic (Veljko Birmancevic fra 81.), Ivan Ilic, Sasa Lukic (Sergej Milinkovic-Savic fra 63.), Filip Mladenovic (Mijat Gacinovic fra 45.) – Dusan Vlahovic (Luka Jovic fra 63.), Dusan Tadic (Lazar Samardzic fra 81.) – Aleksandar Mitrovic.

---