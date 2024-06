Britisk OL-mester mister Paris-lekene – brakk beinet hjemme i hagen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den skotske 30-åringen snublet i en trapp og pådro seg to brudd i leggen i tillegg til at ankelen kom ut av ledd. Det ble også påvist alvorlige båndskader, og hun er allerede operert på et sykehus i Manchester.

– Da jeg falt, greide jeg på en eller annen måte å brekke både tibia og fibula, få ankelen ut av ledd og rive to leddbånd løs fra beinet. Hva søren. De skrudde beina sammen igjen og festet leddbåndene, og jeg behandles som en prinsesse på sykehuset, meldte hun torsdag i en oppdatering på Instagram med et bilde fra sykehussenga.

– Hundre ganger unnskyld til OL-laget som må reise til Paris uten meg.

Archibald har OL-gull i lagtempo fra 2016 og i madison fra 2021. Hun skulle delta i lagtempo, madison og omnium i Paris-lekene.