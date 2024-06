Southgate åpner for England-exit etter EM: – Kan være siste sjanse

Det sa han til den tyske storavisen Bild, gjengitt av Sky Sports.

– Hvis vi ikke vinner, vil jeg sannsynligvis ikke være her lenger. Det kan være siste sjanse, sa han.

Les også: Slik vurderer vi gruppe A

Southgate tok over jobben i 2016 og har ledet det engelske landslaget tre mesterskap. I VM i 2018 røk de ut i semifinalen mot Kroatia, EM 2020 endte i finaletap for Italia, og i VM 2022 ble det kvartfinaleexit mot Frankrike.

– Jeg tror omtrent halvparten av landstrenerne slutter etter én turnering, det er naturen til internasjonal fotball, sa Southgate og fortsatte:

– Jeg har vært her i nesten åtte år nå, og vi har nærmet oss. Men jeg vet at man ikke kan fortsette å si «vær så snill, gjør litt mer», for på et tidspunkt vil folk miste troen på budskapet ditt.

I sommerens mesterskap i Tyskland spiller England i gruppe C sammen med Danmark, Serbia og Slovenia. Britene er regnet som en av de store favorittene til å stikke av med tittelen.

– Hvis vi vil være et stort lag, og jeg vil være en topptrener, så må vi levere i de store øyeblikkene, sa Southgate.

Les også: Slik vurderer vi gruppe B

Les også: Her er alle EM-troppene

Les også: Slik spilles fotball-EM