Dagsavisens EM-guide gruppe A: Tar Tyskland seieren på hjemmebane?

Gruppe A består av vertsnasjon Tyskland, Ungarn, Sveits og Skottland. På papiret er Tyskland store favoritter til å gå videre, men det er en gruppe med tre ganske ekle lag som ikke blir enkle å slå. Tyskland, som har fire VM-gull og tre EM-gull, i tillegg til 14 andre og tredjeplasser, er ett av de aller beste mesterskapslagene i historien. De siste årene har Die Mannschaft likevel vært nede i en liten bølgedal, med exit i gruppespillet de to siste VM og åttedelsfinalen i forrige EM i 2021.

Også den gang var laget i gruppe med Ungarn, som må finne seg i å være de to som er favoritter til å gå videre. Etter bare to seiere på ni kamper i fjor fikk Julian Nagelsmann ansvaret med å stabilisere skuta og lede Tyskland på hjemmebane, og så langt i år har Tyskland slått Frankrike og Nederland, før de nå spilte 0-0 mot Ukraina og 2-1 mot Hellas i oppkjøringen til sitt eget mesterskap.

Selv om de stilte i en 4-3-3 mot Ukraina, blir det trolig en 4-2-3-1 på Tyskland i årets mesterskap, for å få plass til både Jamal Musiala og Florian Wirtz bak Kai Havertz som vil spille som en falsk nier. Enorm erfaring og rutine i spillere som Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Toni Kroos og Ilkay Gündogan, men spørsmålet er om den defensive strukturen er god nok mot de beste lagene. Må trolig slå Danmark, Spania og Portugal på veien mot en eventuell finale, og det blir nok tøft.

Trener: Julian Nagelsmann. Se opp for: Florian Wirtz og Maxilmilian Mittelstadt.

Ungarn

Ungarn opplever sin beste tid som fotballnasjon siden storhetstiden til «The Mighty Magyars» med Ferenc Puskas og gjengen. Ungarn har faktisk to andreplasser i VM (1938 og 1954), og en tredje (1964) og fjerdeplass (1972) i EM, men det gikk 30 år fra 1986 til de igjen ble kvalifisert for EM i 2016. Overrasket alle med strålende prestasjoner i Nations League i 2022, med seier borte mot både England og Tyskland. Hadde ikke tapt på halvannet år, før de tapte oppkjøringskampen mot Irland og vant generalprøven mot Israel.

Kan være en dark horse i årets europamesterskap, men får tøff motstand i utslagsrundene når de enten får Spania, Italia eller Kroatia i åttedelsfinalen og trolig England i kvartfinalen. Liverpool-spiller Dominik Szoboszlai er laget store stjerne, og den største kreative kraften. Ungarn lider litt under at Adam Szalai ga seg etter EM i 2021, slik at det er Roland Sallai som skal score målene.

Bakerst er det Peter Gulaczi som tradisjonelt har stått i mål, og som nå har kjempet seg tilbake fra skade. Leipzig-stopper Willi Orban er krumtappen i forsvar, mens Bournemouths Milos Kerkez og lynhurtige Kevin Csoboth er farlige på flankene med Szoboszlai i midten og Sallai pluss Barnabas Varga på topp.

Trener: Marco Rossi. Se opp for: Kevin Csoboth, som kan kontre i stykker lag med sin fart

Sveits

Haltet seg videre fra en meget svak gruppe med Romania og Israel, etter bare å ha vunnet én av de siste sju kvalifiseringskampene (mot Andorra). Derfor forventet de fleste at trener Murat Yakin fikk sparken, men det har han ikke fått, og trua på at Sveits skal imponere stort er ikke all verden. Ofte med i mesterskap, men har aldri gått lengre enn kvartfinalene, og det gjør de ikke denne gang heller.

Har mange spillere med stor erfaring, men også dertil høy alder. Førstekeeper Yann Sommer er eldst med 35, og har hatt en meget god sesong i Inter. Har ellers et solid forsvar med Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi og Premier League-duoen Manuel Akanji og Fabian Schär. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri og Remo Freuler styrer midtbanen, mens Breel Embolo skal score målene. Sistnevnte har vært lenge ute med skade, og det spørs hvilken forfatning han er i, for et Sveits-lag som sliter litt med å score mål.

Siden fire av de seks beste treerne også går videre i årets mesterskap, blir kampen mot Skottland helt avgjørende for om laget går videre eller ei. I en eventuell åttedelsfinale møter laget på tredjeplass i Sveits’ gruppe vinneren av gruppa til Spania, Italia og Kroatia, så hvis Sveits gå videre skal de være fornøyd med det.

Trener: Murat Yakin. Se opp for: Dan Ndoye, som har imponert for Bologna denne sesongen.

Skottland

Vant sin Nations League-gruppe og rykket opp til nivå A, og var samtidig laget som stoppet Norge etter snuoperasjonen på Ullevaal. Manchester Uniteds Scott McTominay scoret sju mål og ble toppscorer i gruppa foran Erling Braut Haaland, og skal ha mye av æren for at laget kvalifiserte seg gjennom hans to mål da Skottland slo Spania 2-0 hjemme. Er i sitt første mesterskap siden 1998, men har kun vunnet én av sine ni siste kamper og det var mot Gibraltar.

Spiller en nokså uvanlig 3-5-1-1 eller 3-4-2-1-formasjon for å få plass til både Kieran Tierney og Andrew Robertson, som begge er Premier League-backer for Arsenal og Liverpool. Sliter litt med resten av forsvaret og keeperplassen, der Craig Gordon fortsatt er førstevalget tross sine 41 år. Midtbanen er den beste lagdelen, med Scott McTominay, Villas John McGinn og Brightons Billy Gilmour. Southamptons Che Adams er ofte foretrukket på topp, men det er midtbanetrioen som står for målene.

Kjemper mot Sveits om avansement, men skal også de være fornøyd med avansement, da Italia, Spania eller Kroatia venter i en eventuell åttedelsfinale.

Trener: Steve Clarke. Se opp for: Lawrenche Shankland, som ble årets spiller i Skottland med 30 mål for Hearts.

---

Gruppe A

Tabelltips: 1) Tyskland. 2) Ungarn. 3) Sveits 4) Skottland

Fredag 14. juni 21.00: Tyskland – Skottland (München)

Lørdag 15. juni 15.00: Ungarn – Sveits (Köln)

Onsdag 19. juni: 18.00: Tyskland – Ungarn (Stuttgart), 21.00: Skottland – Sveits (Köln)

Søndag 23. juni 21.00: Sveits – Tyskland (Frankfurt), Skottland – Ungarn (Stuttgart)

---