Dagsavisens EM-guide gruppe B: Hvem vinner dødens gruppe?

Gruppe B består av Spania, Italia, Kroatia og Albania. Spania vant Nations League i 2023 (der de slo Italia og Kroatia), og vant EM to ganger i 2008 og 2012. Italia er regjerende mester, mens Kroatia tok bronse i VM 2022 og sølv i VM 2018, men har aldri gjort det bedre enn kvartfinale i EM. Likevel skal det mye til for at Albania skal ha noe å stille opp med i gruppa, der tredjeplassen møter vinneren av Portugals gruppe.

Spania har gått fra et lag som ikke vant mellom 1964 til 2008, men er nå alltid et lag å regne med. Sender ikke den beste troppen de har hatt de siste 15 årene, men har mange spennende spillere som kan finne på hva som helst på en god dag. Spørsmålet er om alle får ut sitt beste mot de aller beste, da dette spanske laget kan bli litt for ujevne og for lite penetrerende hvis Alvaro Morata ikke lykkes på topp.

Ujevn kan man ikke beskrive Rodri for å være, og Man Citys midtbaneanker blir helt avgjørende også for Spania. Binder sammen forsvaret, der du har mye rutine i Carvajal og Nacho og lite rutine i Grimaldo og Daniel Vivian. På midten er det mye småfikst, men ikke helt på nivå med tidligere utgaver. At tidligere Leicester-spiller Ayoze Perez får sine første mesterskapskamper er ikke et styrketegn, men det blir spennende å se hva Barcelona-trioen Pedri, Lamine Yamal og Fermin Lopez kan utrette.

Trener: Luis de la Fuente. Se opp for: Lamine Yamal, siden han fortsatt bare er 16 og blir historisk.

Italia

Italia har byttet ut nesten hele laget siden den noget overraskende EM-seieren i 2021, der England ble slått på straffer på Wembley. Borte er Chiellini, Bonucci, Leonardo Spinazzola og Marco Verratti, Sandro Tonali er suspendert, Francesco Acerbi skadet, mens Frederico Chiesa og Donnarumma har levert nokså svake sesonger på klubblaget. I tillegg er Roberto Mancini borte, og har blitt erstattet av Luciano Spalletti.

Det er dermed et italiensk lag som går gjennom en overgangsfase som skal forsvare EM-gullet, og det skal holde hardt. Forsvaret er fortsatt robust, selv om det kanskje ikke er like spektakulært som mange av bautaene Italia har hatt i forsvaret gjennom historien. Nicolo Barella blir en nøkkelmann på midten.

Spørsmålet er om spillere som Gianluca Scamacca og Giacomo Raspadori scorer nok mål, og om Frederico Chiesa og Stephan El Sharawy finner tilbake til gammel form. I en gruppe med tre stormakter, som alle har vært bedre, kommer Italia seg greit videre fra gruppa, men ikke så mye lengre enn det.

Trener: Luciano Spalletti. Se opp for: Inter-duoen Federico Dimarco og Davide Frattesi

Kroatia

Der det er store endringer hos Italia, er det mye det samme som det har vært de siste 15 årene og faktisk enda litt lenger tilbake i tid for Kroatia. Superveteran Luka Modric har blitt 38 år, men er fortsatt like god. Domogoj Vida er fortsatt med i en alder av 35 år, mens Marcelo Brozovic og Mateo Kovacic styrer midtbanen sammen med Modric. Det er med andre ord godt med rutine på det kroatiske laget nå også.

Josko Gvardiol har tatt store steg siden forrige mesterskap, og blir viktig bakerst, mens det på topp stilles større spørsmål ved målformen til Andrej Kramaric og formen til Ivan Perisic. Overbeviste ikke enormt i kvalifiseringen, men slipper inn få mål og avsluttet oppkjøringen med å slå Portugal 2-1.

De to lagene kan fort møtes igjen allerede i åttedelsfinalen, da tredjeplassen i Kroatias gruppe møter vinneren av Portugals gruppe. Kroatias store styrke kan også bli deres store svakhet, da du har litt på følelsen av at dette er siste tur med gjengen for mange av Kroatias gyldne generasjon. Hvor mye saft er det igjen i beina til de aldrende kroatiske herrer som også har lagt en lang sesong bak seg?

Trener: Zlatko Dalic. Se opp for: Martin Baturina. Spiller for Dinamo Zagreb, og skal bli den nye Modric.

Albania

Har aldri deltatt i VM, og kvalifiserte seg for sitt første mesterskap da Frankrike hadde EM i 2016. Er nå tilbake etter at de ikke kvalifiserte seg i 2021, og har kommet i den verst tenkelige gruppa med tre lag som er langt, langt bedre enn dem. Om Albania scorer et mål, eller i hvert fall om de tar ett poeng, ville det omtrent vært en aldri så liten sensasjon i seg selv.

Ledet av den tidligere Arsenal- og Barcelona-backen Sylvinho har Albania et lag med flere Premier League-profiler, og spillere fra Italia og Spania, og er ikke like tapt bak en vogn som man kanskje skulle tro. Bakerst har Etrit Berisha (Empoli) og Thomas Strakoshka (Brentford) spilt like mye i oppkjøringen, og foran seg har de kaptein Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio) og Ardian Ismajli (Empoli).

Også på midten er det Serie A-spillere i Kristjan Asllani (Inter Milan) og Nedim Bajrami (Sassuolo), mens det på topp er Premier League-spilleren Armando Broja (Chelsea) som skal score målene. Sylvinho har også med seg den gamle City-backen Pablo Zabaleta som assistent, og har et lag som vil gi alt, men selv om de vil få enormt med støtte på tribunen vil alt annet enn tre strake tap være overraskende.

Trener: Sylvinho. Se opp for: De fleste, men spesielt kanskje Inter-spilleren Kristjan Asllani.

Gruppe B

Tabelltips: 1) Spania. 2) Italia. 3) Kroatia. 4) Albania

Lørdag 15. juni: 18.00: Spania – Kroatia (Berlin), 21.00: Italia – Albania (Dortmund).

Onsdag 19. juni 15.00: Kroatia – Albania (Hamburg)

Torsdag 20. juni 21.00: Spania – Italia (Gelsenkirchen)

Mandag 24. juni 21.00: Albania – Spania (Düsseldorf), Kroatia – Italia (Leipzig)

---