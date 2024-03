Slik spilles EM-sluttspillet i Tyskland

Georgia, som havnet bak Norge i den ordinære kvalifiseringen, var det siste laget som ble klart etter at de slo Hellas på straffespark i playoff tirsdag kveld. Før det hadde Ukraina og Polen også blitt klare. Norge har ikke vært i sluttspill siden EM i 2000.

Fredag 14. juni innledes EM med kampen Tyskland - Skottland i München. Så ruller mesterskapet i en hel måned før finalen spilles i Berlin søndag 14. juli.

Dette er puljeoppsettet:

Gruppe A:

Tyskland, Skottland, Ungarn, Sveits

Gruppe B:

Spania, Kroatia, Italia, Albania

Gruppe C:

Slovenia, Danmark, Serbia, England

Gruppe D:

Polen, Nederland, Østerrike, Frankrike

Gruppe E:

Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina

Gruppe F:

Portugal, Georgia, Tyrkia, Tsjekkia

Italia er tittelforsvarer etter at de slo England i finalen i Euro 2020, et mesterskap som ble utsatt til 2021 på grunn av pandemien. Italia vant på straffespark etter 1-1 etter ekstraomgangene. Finalen ble spilt på Wembley i London etter at mesterskapet hadde blitt avviklet over hele Europa i forbindelse med Uefas 60-års-jubileum.

FAKTA

Her er hele kampoppsettet:

Gruppespillet, 1. runde:

Fredag 14/6: Gruppe A: Tyskland – Skottland 21.00 (i München).

Lørdag 15/6: Gruppe A: Ungarn – Sveits 15.00 (i Köln). Gruppe B: Spania – Kroatia 18.00 (i Berlin), Italia – Albania 21.00 (i Dortmund).

Søndag 16/6: Gruppe C: Slovenia – Danmark 18.00 (i Stuttgart), Serbia – England 21.00 (i Gelsenkirchen). Gruppe D: Polen – Nederland 15.00 (i Hamburg).

Mandag 17/6: Gruppe D: Østerrike – Frankrike 21.00 (i Düsseldorf). Gruppe E: Romania – Ukraina 15.00 (i München), Belgia – Slovakia 18.00 (i Frankfurt).

Tirsdag 18/6: Gruppe F: Tyrkia – Georgia 18.00 (i Dortmund), Portugal – Tsjekkia 21.00 (i Leipzig).

2. runde:

Onsdag 19/6: Gruppe A: Tyskland – Ungarn 18.00 (i Stuttgart), Skottland – Sveits 21.00 (i Köln). Gruppe B: Kroatia – Albania 15.00 (i Hamburg).

Torsdag 20/6: Gruppe B: Spania – Italia 21.00 (i Gelsenkirchen). Gruppe C: Slovenia – Serbia 15.00 (i München), Danmark – England 18.00 (i Frankfurt).

Fredag 21/6: Gruppe D: Polen – Østerrike 18.00 (i Berlin), Nederland – Frankrike 21.00 (i Leipzig). Gruppe E: Slovakia – Ukraina 15.00 (i Düsseldorf).

Lørdag 22/6: Gruppe E: Belgia – Romania 21.00 (i Köln). Gruppe F: Georgia – Tsjekkia 15.00 (i Hamburg), Tyrkia – Portugal 18.00 (i Dortmund).

3. runde:

Søndag 23/6: Gruppe A (21.00): Sveits – Tyskland (i Frankfurt), Skottland – Ungarn (i Stuttgart).

Mandag 24/6: Gruppe B (21.00): Kroatia – Italia (i Leipzig), Albania – Spania (i Düsseldorf).

Tirsdag 25/6: Gruppe C (21.00): England – Slovenia (i Köln), Danmark – Serbia (i München). Gruppe D (18.00): Nederland – Østerrike (i Berlin), Frankrike – Polen (i Dortmund).

Onsdag 26/6: Gruppe E (18.00): Slovakia – Romania (i Frankfurt), Ukraina – Belgia (i Stuttgart). Gruppe F (21.00): Tsjekkia – Tyrkia (i Hamburg), Georgia – Portugal (i Gelsenkirchen).

Åttedelsfinaler:

Lørdag 29/6: 1A – 2C (i Dortmund), 2A – 2B (i Berlin).

Søndag 30/6: 1B – 3ADEF (i Köln), 1C – 3DEF (i Gelsenkirchen).

Mandag 1/7: 1F – 3ABC (i Frankfurt), 2D – 2E (i Düsseldorf).

Tirsdag 2/7: 1E – 3ABCD (i München), 1D – 2F (i Leipzig).

Kvartfinaler:

Fredag 5/7: 1B/3ADEF – 1A/2C (i Stuttgart), 1F/3ABC – 2D/2E (i Hamburg).

Lørdag 6/7: 1E/3ABCD – 1D/2F (i Berlin), 1C/3DEF – 2A/2B (i Düsseldorf).

Semifinaler:

Tirsdag 9/7: 1B/3ADEF/1A/2C – 1F/3ABC/2D/2E 21.00 (i München).

Onsdag 10/7: 1E/3ABCD/1D/2F – 1C/3DEF/2A/2B 21.00 (i Dortmund).

Finale:

Søndag 14/7: 21.00 (i Berlin).

