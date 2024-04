Ødegaard strålte da Arsenal knuste byrival Chelsea

Kaptein Martin Ødegaard var svært toneangivende selv om han ikke noterte seg for mål. Han bidro med to målgivende pasninger da både Kai Havertz og Ben White ble tomålsscorere, mens Leandro Trossard også scoret for vertene.

Med seieren har Arsenal tre poeng ned til Liverpool og fire ned til Manchester City. Liverpool har én kamp mindre spilt, mens City har to.

Arsenal var klart best på eget gress og satte Chelsea-forsvaret på mange store prøver. Det kunne fort ha stått mer enn bare 1-0 etter de første 45 minuttene, og kanskje burde Chelsea vært redusert til ti mann. Det var i hvert fall Viaplay-ekspertene Jan Åge Fjørtoft og Pål André Helland klare på.

Etter ti minutter ble Takehiro Tomiyasu stemplet av Chelsea-spiss Nicolas Jackson, men dommeren vurderte det ikke til at han fortjente kort.

– Der kunne Tomiyasus karriere vært ødelagt, så det er et klart rødt kort for meg, sa Fjørtoft.

– Forferdelig ubrukelig

Helland var svært klar i sin dom over situasjonen. Han hudflettet videodømmingsverktøyet VAR.

– Det er dårlig av dommeren å ikke se det, og det er forferdelig ubrukelig av VAR å ikke se det, var den tidligere Rosenborg-spillerens klare beskjed.

Det ble til slutt en klar seier til Ødegaards lag. Chelsea hang i tauene i store deler av annen omgang og kunne ikke gi titteljagende Arsenal kamp.

Chelsea måtte klare seg uten en syk Cole Palmer i storkampen i Nord-London. Engelskmannen har nettet 20 ganger i ligaen denne sesongen og er toppscorer sammen med Erling Braut Haaland.

Også back Malo Gusto manglet i bortekampen. Chelsea ligger på niendeplass med seks kamper igjen av sesongen.

Overkjøring

Arsenal tok ledelsen etter bare fire minutter da Declan Rice kom seg inn i 16-meteren. Han slapp ballen perfekt til Trossard, som banket den i nettet.

Det var høyt tempo i kampen og etter 25 minutter produserte Arsenal to kjempesjanser til å øke ledelsen, men Chelsea-keeper Djordje Petrovic fikk slått vekk både Havertz' skudd. Noen få minutter senere var også Chelsea farlige frampå, men de lyktes ikke.

Hjemmelaget styrte det meste av banespillet og tvang Chelsea-forsvaret til å løpe mye. Arsenal fortsatte å presse etter hvilen, og belønningen kom tidlig. Ballen falt til White inne i feltet, og backen var klinisk. Og hjemmelaget kjørte virkelig over de blåkledde gjestene fra litt lenger sør i hovedstaden.

I løpet av det neste kvarteret scoret Havertz to ganger mot gamleklubben, mens White også ble tomålsscorer 20 minutter før slutt. Det angrepet regisserte i Ødegaard da han lobbet ballen lekkert over til White som i sin tur la ballen i det lengste hjørnet med en flott avslutning. Det så ut som et innlegg, men ballen snek seg inn ved lengste stolpe.

