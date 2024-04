Strømsgodset slo tilbake etter stortap: – De store kampene tilhører meg

Avgjørelsen i Drammen falt etter en drøy time. Et innlegg fra Herman Stengel endte hos Tomasson på bakre stolpe. Med en rapp avslutning sendte islendingen hjemmepublikummet til himmels.

– Det er en klasseavslutning på én berøring, sa TV 2-kommentator Morten Langli.

Med tre poeng reiser Godset seg etter 0-4-tapet borte mot Molde i første serierunde. For RBK var det et steg tilbake etter at Sandefjord ble slått 2-0 hjemme på Lerkendal i eliteseriepremieren.

– Det føles helt fantastisk. Jeg liker å score mot de store lagene, og de store kampene tilhører meg. Vi vet hva vi er gode på, og vi klarer å utnytte det, sa Tomasson til TV 2.

– Ikke så effektivt

Etter drøye ti minutter spilt i Drammen løsnet Erlend Dahl Reitan skudd fra distanse, og i Godset-målet måtte Per Kristian Bråtveit opp med hansken for å hindre RBK-scoring. Et kvarter senere var Elias Melkersen nær nettsus i andre enden, men hodestøtet gikk like over mål. Dermed var det målløst da lagene gikk i garderoben.

– Vi har mye ball og får spilt rundt dem, men det er litt for få trusler i boksen. Det ser pent ut, men det er ikke så effektivt, sa Sverre Nypan til TV 2 i pausen.

Det ble imidlertid ingen scoringer for RBK i Drammen, og trønderne måtte dermed reise hjem med null poeng.

Rosenborg hadde i en årrekke et sterkt grep om herredømmet i norsk fotball, men trønderne har ikke vunnet Eliteserien siden 2018. I de påfølgende sesongene har de hvitkledde tatt bronse i to sesonger, senest i 2022. I de øvrige tre sesongene har RBK blitt nummer fire, fem og ni.

Før avspark ble Mounir Hamoud hedret med ett minutts applaus. Den tidligere Strømsgodset-spilleren døde brått av hjertestans tidligere i år.

Sæter benket igjen

Sist helg sørget Ole Sæter og Emil Frederiksen for at Alfred Johansson fikk en god eliteseriedebut i trenerstolen på Lerkendal.

– Dette er en ny mulighet for oss til å ta det neste steget og forsøke å bygge videre. Det ser vi fram til, sa RBK-trener Alfred Johansson til TV 2 før avspark.

Spydspiss Sæter ble imidlertid igjen plassert på benken fra start.

– Vi har valgt det laget som vi mener er best for å vinne denne kampen, og det er med Ole på benken, sa Alfredsson kort.