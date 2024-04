Berget sviktet da Tewelde (17) avgjorde mot Sarpsborg: – Kjedelig

Sesongstarten har dermed endt med to strake 0-1-tap for sarpingene.

– Det er skuffende. Vi har nok av sjanser til å avgjøre det, spesielt den siste halvtimen. Det er surt ikke å få med seg noe herfra, sa Stefan Johansen til TV 2 etter kampen.

– Det er kjedelig å gå på enda ett 0-1-tap og starte litt bakpå, men vi vet at det er lenge igjen og mange poeng å spille om, så dette skal snu, fortsatte Jo Inge Berget til samme kanal.

Tewelde åpnet målkontoen for sesongen etter 23 minutter, og sørget for Odds første trepoenger denne sesongen.

17-åring avgjorde

– Det føles godt. Det er alltid gøy å score mål, sa han til TV 2 i pausen.

Scoringen kom på en retur ved bakerste stolpe. Rett i forkant hadde lagkamerat Mihaljo Ivancevic stusset et hjørnespark på mål, som vertenes Serge Junior-Ngouali reddet på strek. Tewelde sto helt fri på bakerste og banket ballen i mål.

Odd var klart best før pause, men vertene løftet seg etter hvilen og skapte betydelig spenning i kampen.

Veteranene Berget og Johansen ble byttet inn med en drøy halvtime igjen, og sistnevnte bidro umiddelbart med en kjempemulighet. Kun en strålende redning fra André Hansen sto i veien for en debutscoring for den tidligere landslagskapteinen.

Straffebom

Tolv minutter før slutt fikk Østfold-laget straffe da Tony Miettinen rev Berget ned i feltet. Ballen var utenfor 16-meteren da situasjonen oppsto i feltet.

– Vi sto og kranglet litt i mange situasjoner før det, så ble han litt for het og gikk ganske hardt opp i hode og hals på meg. Da er det straffe, sa Berget.

Igjen ble Hansen avgjørende for gjestene da Berget bommet fra straffemerket. Dermed ble det et nytt tap for østfoldingene.

– Det ble som det ble, men vi har en god keeper. Jeg kan alltid stole på ham, sa Miettinen om straffesituasjonen.

Sarpsborg spiller Østfold-derby mot Fredrikstad i neste eliteserierunde, mens Odd tar imot Sandefjord.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 2

Sarpsborg – Odd 0-1 (0-1)

4749 tilskuere

Mål: 0-1 Faniel Tewelde (23).

Dommer: Rohit Saggi.

Gult kort: Sander Christiansen, Sarpsborg, Solomon Owusu, Tony Miettinen, Josef Baccay, Tobias Svendsen, Odd.

Sarpsborg (4-2-3-1): Marko Ilic – Peter Reinhardsen (Eirik Wichne fra 75.), Magnar Ødegaard (Anton Skipper fra 20.), Franklin Tebo, Sander Christiansen – Jeppe Andersen (Stefan Johansen fra 61.), Aimar Sher – Simon Tibbling (Niklas Sandberg fra 45.), Serge-Junior Ngouali, Sondre Ørjasæter – Henrik Meister (Jo Inge Berget fra 61.).

Odd (4-3-3): André Hansen – Espen Ruud (Casper Glenna fra 75.), Steffen Hagen (Mihajlo Ivancevic fra 15.), Tony Miettinen, Josef Baccay – Filip Jørgensen (Etzaz Hussain fra 75.), Solomon Owusu, Tobias Svendsen – Bork Bang-Kittilsen (Bilal Njie fra 68.), Mikael Ingebrigtsen, Faniel Tewelde (Ole Erik Midtskogen fra 75.).

Runde 2: Kristiansund – KFUM Oslo 1-1, HamKam – Molde 0-1, Haugesund – Lillestrøm 0-2, Sarpsborg – Odd 0-1, Strømsgodset – Rosenborg 1-0.

---