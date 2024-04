Liverpool vippet ned fra tabelltoppen

Dermed er Arsenal ligaleder i den engelske toppdivisjonen når sju serierunder gjenstår. Mikel Artetas mannskap tok lørdag en kruttsterk 3-0-seier borte mot Brighton på sørkysten. Liverpool og Arsenal har like mange poeng, men London-laget leder på bedre målforskjell.

Liverpool dominerte begivenhetene fullstendig på Old Trafford søndag, men fem minutter ut i den andre omgangen mistet Quansah oversikten og ga ballen rett i beina til Bruno Fernandes. Portugiseren gjorde ingen feil og sendte ballen i det åpne målet til 1-1.

– Det gjør vondt for stakkars, stakkars Quansah. Sylfrekt oppfattet av Bruno Fernandes. Man snakker om øyeblikkene i en tittelkamp. I 2014 glapp det for Steven Gerrard. Er dette et nytt øyeblikk? undret Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Det er sånne ting du nesten ikke tror kan skje, la Nils Johan Semb til.

– Kan ikke tro sine egne øyne

Med en halv omgang igjen vendte Mainoo opp i Liverpools sekstenmeter, og med et flott treff sendte han vertene i ledelsen.

– Jürgen Klopp kan ikke tro sine egne øyne, sa Viaplay-kommentator Toft.

Med i underkant av ti minutter igjen fikk Liverpool straffespark. Den ekspederte Mohamed Salah sikkert i mål. Det var angrepsspillerens ellevte mål mot United i karrieren.

Den første scoringen på Old Trafford kom etter halvspilt førsteomgang. Luis Diaz fikk stå helt alene etter en stuss fra Darwin Nuñez på et hjørnespark. Colombianeren gjorde ingen feil fra kloss hold og sendte gjestene foran.

– For en inspirasjon det er for Liverpool, og for en nedtur det er for Manchester United. Det er ingen som ser at Diaz sniker seg inn, sa Semb.

– Bølget bare én vei

Tidlig i kampen hadde begge lag vært farlig frempå i regnværet. Alejandro Garnacho fikk en scoring annullert for en klar offside, mens lagkamerat André Onana stanset en stor Liverpool-sjanse med en sterk enhåndsredning i den andre enden. Feberredningen kom etter et godt forsøk fra ungarske Dominik Szoboszlai.

– Se hvor lett de åpner opp Manchester United-forsvaret. En glitrende redning fra Onana, kommenterte Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

Liverpool fortsatte å skape store målsjanser mot et vidåpent United-forsvar, men det sto likevel bare 1-0 til Liverpool da lagene gikk til pause. Manchester United noterte ikke et eneste skudd på mål i løpet av førsteomgangen. Det har ikke vært tilfelle på Old Trafford siden oktober 2015.

– Dessverre for Manchester United bølget det bare én vei i denne førsteomgangen, sa Viaplay-ekspert Pål André Helland i pausen.

Kontraster

Et hav skiller de to lagene på Premier League-tabellen når mindre sju serierunder gjenstår. Det har ofte vært tilfelle de seneste sesongene i den engelske toppdivisjonen.

Mens Liverpool kjemper om ligagull, har Manchester United plassert seg dårlig i kampen om en plass i mesterligaen til høsten. Opp til Aston Villa og Tottenham er avstanden trolig for stor.

Før søndagens møte på Old Trafford hadde Manchester United kun vunnet én av de foregående elleve ligakampene mot Liverpool. Den seieren kom på hjemmebane forrige sesong. I FA-cupen ble det derimot seier i kvartfnalen nylig.