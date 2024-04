Perlescoringer sørget for Spurs-seier mot Forest – opp på 4.-plass

De liljehvite fra London tar med det over 4.-plassen på bedre målforskjell enn Aston Villa. Ned til Manchester United på 6.-plass har avstanden vokst til hele elleve poeng.

Mye av æren for de tre poengene mot Forest søndag skal uansett midtstopper Van de Ven og høyreback Porro ha. På stillingen 1-1 hamret førstnevnte Tottenham tilbake i føringen med en strålende avslutning med venstrefoten.

– Det kan ikke gjøres vakrere. Midtstopperen viser hvordan det skal gjøres, sa Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Fem minutter senere fikk hjemmepublikummet servert nok et kremmerhus. Et godt slått innlegg havnet til slutt hos Porro, som på én berøring skjøt Tottenham opp i en tomålsledelse.

Også før pause var det fartsfylt i London.

Tottenham fikk hull på Forest-byllen da midtstopperen Murillo satte ballen i eget nett etter at kvarteret var unnagjort i den engelske hovedstaden. Noen minutter tidligere hadde brasilianeren forsøkt seg på et kunstverk uten sidestykke fra egen halvdel, men avslutningen gikk like utenfor.

Drøyt ti minutter senere rullet gjestene opp et glitrende angrep, og fra 7-8 meter scoret Chris Wood 1-1 med en instinktiv avslutning. Det var spissens tolvte scoring på de 30 foregående avslutningene.

– Ingen andre spillere i Premier League er i nærheten av å være så effektiv i åpent spill, sa Viaplay-kommentator Stokke.

Ti minutter før pause var Wood imidlertid ikke like treffsikker da han skjøt ballen i stolpen fra få meter. Dermed sto det 1-1 til pause.

