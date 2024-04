Chelsea snublet mot tabelljumboen – mistet seieren igjen på overtid

Dermed er blåtrøyene fra London fem poeng bak Manchester United på 6.-plass. Chelsea har én kamp mindre spilt enn Erik ten Hags mannskap.

For Sheffield United ser det fortsatt vanskelig ut med tanke på å fornye kontrakten på øverste nivå i engelsk fotball. Opp til Nottingham Forest på trygg grunn skiller det i skrivende stund ni poeng.

Akkurat idet kampuret passerte ti minutter i Sheffield fikk Thiago Silva foten på et godt slått hjørnespark. I sin 100. Premier League-opptreden fra start ekspederte brasilianeren ballen sikkert i mål. Etter 21 minutter holdt Silva på å bli syndebukk i andre enden av banen, men Chelsea slapp med skrekken.

Det gjorde de imidlertid ikke da Jayden Bogle et snaut kvarter før pause sørget for balanse i regnskapet. 23-åringen mottok ballen etter en glitrende pasning, og via Chelsea-målvakt Djordje Petrovic fant han veien til nettmaskene.

Etter halvspilt annenomgang forserte Noni Madueke med ballen inn fra høyrekanten. Med et klokkerent treff fikk han Sheffield Uniteds sisteskanse på feil bein, og skuddet gikk rett i nettmaskene. På overtid utlignet Oliver McBurnie for vertene.

Pochettinos mannskap har variert stort i prestasjonene denne sesongen, og på de ti ligakampene før kampen mot Sheffield United hadde blåtrøyene bokført fem seirer, tre uavgjorte og to tap. London-laget kjemper fortsatt om en plass i enten europaligaen eller conferenceligaen kommende sesong.

