Saltnes ble Glimt-helten i sliteseier mot Viking: – Bra nivå på kampen

De siste sesongene har Bodø/Glimt og Viking spilt svært målrike kamper. De siste fire innbyrdes oppgjørene (tre i Eliteserien og ett i NM) har hatt et snitt på sju mål per kamp.

Lørdag satt nettkjenningen langt inne for begge lag, men Ulrik Saltnes fant veien til mål med sju minutter igjen.

Et godt innoverskrudd frispark fra Sondre Sørli fant pannebrasken til Saltnes inne i feltet. 31-åringen stusset ballen videre i nettmaskene.

– Jeg synes det var bra nivå på kampen. Viking gjør mye bra, men jeg synes kanskje vi er hakket hvassere, sa matchvinneren til TV 2.

Før scoringen hadde begge lag flere store muligheter.

Etter drøyt tolv minutter slo Håkon Evjen inn en corner i feltet, som ble headet mot bakerste stolpe. Ballen var innom flere spillere hos begge lag før Viking-keeper Patrik Gunnarsson fikk hanskene på ballen.

Glimt-spillerne ropte på hands på Viljar Vevatne, men hoveddommer Eskil Eskås var ikke enig.

Store muligheter

Nevnte Vevatne erstattet Sondre Bjørshol på høyrebacken, ettersom sistnevnte måtte gå skadd av banen tidlig i seriepremieren mot Sarpsborg.

Senere i omgangen svingte Zlatko Tripic inn et innoverskrudd innlegg mot bakerste stolpe. Tidligere Glimt-spiss Lars-Jørgen Salvesen headet ballen rett mot Glimt-keeper Nikita Haikin, som akkurat fanget den foran skotuppen til Vevatne på jakt etter scoring.

Haikin måtte i aksjon igjen rett før pause da et godt innlegg fra Viking fant pannebrasken til en stormende Sander Svendsen på vei inn i feltet. Haikins lynraske reaksjonsredning sto imidlertid i veien for nettkjenning.

Umiddelbart etter at danske Kasper Høgh ble byttet inn for de gulkledde kom han til en kjempesjanse. Sondre Sørli slo inn langs bakken i feltet og dansken fikk fyrt av et godt skudd, men Gunnarson reddet.

Les også: VIF lekte og lo før de skapte trøbbel for seg selv. Men årets første seier fikk de (+)

På topp

Senere ble Saltnes matchvinner med sin scoring.

– Jeg føler det var en kamp som svingte veldig mye. Vi får ikke helt kontroll på kampen, men vi gir alt i 90 minutter. Denne seieren er utrolig deilig, så nå er jeg veldig glad, sa Glimt-backen Fredrik Bjørkan til TV 2.

Bodø/Glimt åpnet sesongen med 2-0-seier mot nyopprykkede Fredrikstad på bortebane, mens Viking vant 1-0 på hjemmebane mot Sarpsborg. Glimt leder dermed Eliteserien med seks poeng, mens Viking står med ett.

Bodø/Glimt spiller neste seriekamp mot Lillestrøm på Åråsen, mens Viking får besøk av Brann.

Les også: Spillerbørs Vålerenga mot Raufoss (+)

Les også: Sjøeng vil ikke kalle seg matchvinner: – Hadde jeg så mange redninger? (+)

---

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 2. runde:

Bodø/Glimt – Viking 1-0 (0-0)

Aspmyra

Mål: 1-0 Ulrik Saltnes (83).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Fredrik Bjørkan, Håkon Evjen, Bodø/Glimt, Lars-Jørgen Salvesen, Morten Jensen, Nicholas D’Agostino, Viking.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Fredrik Sjøvold, Brede Moe, Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan (Odin Bjørtuft fra 90.) – Håkon Evjen (Sondre Sørli fra 75.), Patrick Berg, Albert Grønbæk – Nino Zugelj (Ulrik Saltnes fra 60.), August Mikkelsen (Kasper Høgh fra 75.), Jens Petter Hauge.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Viljar Vevatne, Djibril Diop (Nicholas D’Agostino fra 86.), Sondre Langås, Jost Urbancic (Peter Christiansen fra 86.) – Patrick Yazbek (Gianni Stensness fra 86.), Joe Bell, Harald Nilsen Tangen (Yann-Erik de Lanlay fra 75.) – Sander Svendsen (Sondre Auklend fra 75.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

---